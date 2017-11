Qui n’a pas été surpris par le manque de coordination et de cohérence de Mohamed Aly Bathily qui, le 29 octobre 2017 à Koutiala, en s’indignant des augmentations de salaires et traitements acquises dernièrement par les magistrats, comme un cheveu dans la soupe, les symbolisait par un seul : le Procureur de la Commune IV de Bamako, en évoquant hargneusement une banale affaire de bigamie dont il ne maîtrisait absolument rien. Cette incohérence de Mohamed Aly Bathily n’a pas tardé a livré son explication.

En effet, moins d’une semaine après, Mohamed Youssouf Bathily, lors d’un meeting à Bamako, a loué les qualités des magistrats qui les ont saisis de l’affaire de bigamie et complicité poursuivie par le Procureur de la Commune IV impliquant Mariam Keïta et Karim Traoré. Le mardi 7 novembre 2017, lors d’une émission radio à partir de 21 heures, il a repris exactement la même chose. Si nombre de Maliens étaient sidérés de savoir des magistrats à la base de cette cabale, que dis-je ?

De ce complot contre le Procureur de la Commune IV, le secret de cette entente malveillante n’aura pas tenu longtemps, car Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath ou le fils serpent, comme une vieille sorcière à la fin de ses jours, a vidé son sac, trahissant du coup, ces magistrats qui pensaient pouvoir manœuvrer longtemps dans l’obscurité.

Qui sont-ils ? Quelle connexion existe-t-elle entre eux ?

Il s’agit de : Issa Traoré : premier Président de la Cour d’Appel de Mopti, ancien président du SAM. Il fut longtemps malmené par Mohamed Aly Bathily, puis par son fils, avant qu’il ne se découvre une communauté de destin avec le premier. Nous y reviendrons. C’est Issa Traoré qui a été l’élément déclencheur de cette cabale, en appelant les Substituts de la Commune I, selon leur propre aveu et selon l’affirmation du Substitut Alexandre Ouéderaogo de la Commune IV. Nœud du complot, c’est pourtant le même Issa Traoré qui a été prompt à s’adresser au Procureur Dramane Diarra le mardi 31 octobre 2017, vers 18 heures 30 minutes, en ces termes :

«Comment tu vas Dra ! Est-ce que tu as écouté les élucubrations de Bathily sur la justice et ta personne ? Dra a répondu vers 19 h 33 : «Je l’ai appris par des gens». Issa a poursuivi à 21h26 : «Les syndicats doivent vigoureusement réagir à cette sortie digne d’un enfant de la rue !». Réponse de Dra : «D’accord avec toi.» Puis Issa envoya un élément sonore de 10 mn 44 secondes à Dra, qui lui dira : «Bien reçu.» Quelle hypocrisie de la part d’Issa Traoré !

Au sujet d’Issa Traoré, Ras Bath disait seulement le 12 septembre 2017 dans la nuit sur la radio Renouveau que Issa Traoré, Président d’un syndicat de magistrats, a dit publiquement que : «Nous sommes des voleurs et des menteurs», parlant des magistrats. Et de s’interroger : Où est l’éthique ? C’est lui son modèle de magistrat aujourd’hui.

-Awa Tidiane Keïta, Substitut du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de la Commune I du District de Bamako. C’est ce magistrat qui a gardé dans son bureau Mariam Keïta et Karim Traoré le mercredi 25 octobre 2017 de 10 heures à 15 heures afin que les convocations du Procureur de la Commune IV ne puissent pas leur être remises. C’est celle-là le modèle de magistrat pour le fils serpent.

-Alexandre Ouédraogo, Substitut du Procureur de la République en Commune IV, donc Substitut de Dramane Diarra, mais aussi parent proche de feu Lambert Ouédraogo, paix à son âme, qui fut l’intime ami d’Issa Traoré. Alexandre Ouédraogo est resté toute la journée du mercredi 25 octobre 2017 en contact avec les Substituts de la Commune I et Issa Traoré, avant de venir se pointer devant son Procureur le jeudi, à mi-journée, pour lui demander si Issa Traoré ne l’avait pas appelé. Si le Procureur dont la convocation n’était pas remise ne pouvait pas procéder par citation, etc. Il alla jusqu’à dire que le comportement de Mariam Keïta est la polyandrie qui n’est pas punie par le Code pénal.

En persistant dans ses sornettes, le Procureur lui rappela que son comportement est déloyal. Par ailleurs, qui ne se souvient pas de ce jeune magistrat lors de la grève, qui menait le combat d’Issa Traoré et Lamine dit Lambert Ouédraogo contre Dramane Diarra, qui deviendra son Procureur. Ironie du sort. C’est aussi celui-là qui est un modèle de magistrat pour Ras Bath ou le fils serpent.

-Karaba Michel Diassana : Substitut du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako. C’est lui qui, le vendredi 27 octobre 2017, ordonna la garde à vue de Moulaye Haïdara, domicilié à Sirakoro Méguétana (Commune V) en début de soirée au Commissariat du 13ème Arrondissement à Yirimadio, sans plainte à son niveau, et du reste incompétent. Il se fera remonter les bretelles par le Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako qui lui ordonna de relâcher immédiatement Moulaye Haïdara. Ce qui fut fait aussitôt. C’est aussi cet autre magistrat qui est un modèle selon Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath ou le fils serpent.

Nous comprenons, sans peine, ici, que tous ces gens sont des modèles, mais des modèles à l’envers, comme Mohamed Aly Bathily et son fils, un chômeur de 44 ans qui n’a jamais travaillé dans sa vie, vivant aux crochets des gens et de l’aumône, qui parle honteusement, à l’envi (à souhait), d’impôts payés. Un chômeur nécessiteux comme lui, paye-t-il des impôts ? Non. Il vit de la misère et du désespoir des gens. Mais trop c’est trop !

Revenons à la communauté de destin entre Mohamed Aly Bathily et Issa Traoré

L’on se souvient des relations très difficiles entre Issa Traoré, alors président du SAM, et Mohamed Aly Bathily, ministre de la Justice. Ces deux se sont acceptés lorsqu’ils ont découvert qu’ils étaient deux accrocs à l’alcool. Depuis, chacune de leur rencontre était animée par une anecdote. Mohamed Aly Bathily ne manquait pas d’occasion pour rabaisser Issa Traoré en lui disant : «Au lieu de te gaver d’alcool frelaté du coin de la rue, viens chez moi, j’ai mon frigo qui est garni de whisky dont la bouteille coûte 350.000 FCFA. Ce sont des amis qui m’envoient. Si tu veux, tu viens te servir chez moi. Je buvais, mais je n’en bois plus.»

On peut en douter, car Mohamed Aly Bathily qui avait fait le déplacement de l’Erythrée récemment (juillet 2017) avec deux autres ministres et sa chef de Cabinet, en classe affaire, par vol Ethiopian Airlines, sur le tronçon Doubaï–AddisAbéba, avait un verre d’alcool majestueusement installé devant lui.

Il est loisible à Mohamed Aly Bathily de consommer de l’alcool, mais consommer une bouteille de whisky à 350.000 FCFA est inadmissible dans un pays comme le nôtre. Même si ce type d’alcool lui permet, peut-être, de parler comme il le fait lors de ses meetings. Tout comme quelque chose permet à son «fils serpent» d’entrer en transe lors de ses interventions.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :