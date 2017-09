La section I du Rassemblement pour le Mali (RPM) se renforce. Des militants d’ADP-Maliba, FCD, PACP, URD et plusieurs associations ont rejoint la famille présidentielle.

Le terrain Sotelma de Djelibougou, en Commune I du district de Bamako abrité ce samedi la rentrée politique de la section I du Rassemblement pour le Mali. Statutaire, cette rentrée politique marquera l’adhésion officielle des militants des partis politiques et organisation de la société civile, notamment ADP-Maliba, FCD, PACP, URD et l’Association des jeunes de Djelibougou pour les actions sociales, Association Djiguiya Ton, Association Nèniaw, Association féminine, club femme leader, Association siguidakoungo et les groupement des jeunes de Sikoro.

Selon les responsables de la section, prenant conscience de la situation socio-politique, politique, économique et sécuritaire du Mali, le parti au pouvoir s’est engagé à créer un regroupement dénommé « Plateforme, MaliKama ». La plateforme se positionnera comme un instrument de travail pour le parti en Commune I. « Les responsables des nouveaux adhérents sont Amadou Touré de l’URD et Fily Diallo, élus communaux. Des militants actifs de l’ADP-Maliba, le FCD, le PACP et Parena font partie des adhérents. Toutes ses activités ont été organisées sous le leadership de l’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau, Mamadou Frankaly Keita », a indiqué le secrétaire général de la jeunesse, Sory Ibrahima Coulibaly, ajoutant la rentrée politique aura lieu sous la supervision du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali.

Il est à noter que le secrétaire de la section I du RPM, Mamadou Frankaly Keita est l’un des rares chefs politiques qui a gardé sa circonscription électorale à l’occasion des élections communales du 20 novembre 2016. Et ses adhésions de taille témoignent son engagement en faveur de section.

Bréhima Sogoba