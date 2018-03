Un hôtel de la place a abrité le samedi 10 mars 2018 la cérémonie de signature de convention de 200 associations mobilisées pour le second mandat du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta. En guise de soutien le Collectif a remis 10 millions pour sa caution à la présidentielle.

Maliweb.net- Sous le parrainage du secrétaire à l’organisation du RPM, l’honorable Mamadou Diarrassouba, 1er questeur de l’Assemblée Nationale, plus de 200 associations, clubs de soutien et mouvements viennent de signer une convention pour soutenir la candidature du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta à la présidentielle de 2018.

Ismaël Coulibaly, coordinateur du Collectif Ankw IBK et les siens pour signifier leur soutien ont remis la somme de dix millions de francs CFA à l’occasion. Un geste d’ailleurs fortement salué par le chef de cabinet du président de la République, Boubacar Touré.

Le collectif tout comme le RPM envisage de travailler pour faire élire d’IBK dès le 1er tour des élections à en croire l’élu de Doïla, honorable Diarrassouba. Selon qui ‘IBK est une chance pour le Mali qui a enclenché des grands chantiers qu’il devrait continuer dans son second mandat’.

Et c’est autour de ce second mandat présidentiel que ces 200 associations se sont réunies au sein du collectif dénommé Ankw IBK dont le coordinateur est Ismaël Coulibaly. Le collectif va travailler en complémentarité avec le parti RPM et toute composante désireuse de porter IBK de nouveau à la magistrature suprême pour un second mandat.

Khadydiatou SANOGO

