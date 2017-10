Dans une déclaration remise à notre rédaction le samedi 21 octobre 2017 à la Pyramide de souvenir, les responsables de la Plateforme ” Antè-Abana ” ont décidé de changer de fusil d’épaule et de pieds de danse en engageant des actions d’envergure nationale appropriées contre les positions ” souvent mitigées de certaines forces étrangères au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’insécurité dans le Sahel ” et pour mieux jouer son rôle de veille citoyenne en vue de parer aux problèmes conjoncturels les plus urgents.

Dans la déclaration lue par Mamadou Sidibé, le porte-parole de la Plateforme, entouré de ses camarades à la Pyramide de Souvenir, les responsables de la Plateforme “Antè-Abana” tout en se disant conscients du rôle de premier plan joué par les hommes et les femmes des associations lors de la lutte héroïque de 70 jours du peuple malien contre la révision constitutionnelle, souscrivent pleinement et entièrement au Manifeste de la Plateforme “Antè-Abana” validé en réunion du directoire à l’Assemblée du 16 septembre 2017. Les mêmes responsables de la Plateforme se disant conscients du fait que les partis politiques, membres de la Plateforme “Antè-Abana” peuvent être lents, voir inefficaces sur certains sujets, notamment la question de la France, de son implication contre-productive dans la résolution de la crise malienne, sur la présence des forces étrangères sur le sol malien, notamment la Minusma et Barkhane. Par ailleurs, ils reconnaissent les limites de la Plateforme “Antè-Abana” dans sa composition actuelle sur les questions de veille citoyenne (les questions liées à la transparence et à la crédibilité des élections, l’introduction de la biométrie, l’audit du fichier électoral, etc.).

Suite à tous ces constats, les responsables de la Plateforme “Antè-Abana” ont décidé de rendre publique leur déclaration, conformément aux principes directeurs ci-après : l’attachement indéfectible aux valeurs de la République, à la laïcité de l’Etat, à l’intégrité du territoire national et à la souveraineté du Mali ; le respect des principes démocratiques ; l’accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution et aux principes d’un Etat de droit qui comprend le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels ; la séparation effective des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; la participation effective des citoyens au processus démocratique et à la gestion des affaires publiques par l’exercice d’un contrôle citoyen ; l’indépendance, la crédibilité, la célérité de la justice et la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes ; la transparence dans la gestion des affaires publiques, la condamnation et la répression des actes de corruption.

Quelques objectifs de la Plateforme “Antè-Abana” : l’accès à l’Ortm, l’audit du fichier électoral, l’instauration de la biométrie, la création d’une autorité unique et indépendante de gestion des élections

Dans la déclaration, les responsables de la Plateforme “Antè-Abana” conviennent de s’approprier les objectifs stratégiques de la Plateforme “Antè-Abana”, de travailler à créer les conditions sine qua non d’une paix durable au Mali, à savoir l’organisation à intervalles réguliers d’élections transparentes et crédibles incluant le recouvrement de l’intégrité territoriale, y compris le déploiement de l’Armée et de l’Administration sur l’ensemble du territoire national ; l’accès démocratique aux médias d’Etat, surtout à l’Ortm ; l’instauration de la biométrie et l’audit du fichier électoral ; la création d’une autorité unique et indépendante de gestion des élections.

Campagne contre la rétention des cartes Nina

Ils arrêtent comme acte citoyen d’envergure, une campagne nationale et internationale soutenue contre la rétention des cartes Nina, toute chose qui favorise l’ingénierie de la fraude caractérisée par la circulation à travers tout le pays de bulletins de vote pré-cochés en faveur d’un parti ; l’utilisation de cartes Nina par des électeurs qui n’en sont pas les propriétaires ; le tripatouillage des procédures et des résultats électoraux ; la désignation partisane des présidents et assesseurs des bureaux de vote.

Les nouveaux modes opératoires de la Plateforme “Antè-Abana”

Au regard de tout ce qu’ils ont décrit et décrié, les responsables de la Plateforme “Antè-Abana” décident de jouer désormais leur rôle de veille citoyenne pour parer aux problèmes conjoncturels les plus urgents, en élaborant et en exécutant, chaque fois que de besoin, des plans d’actions appropriés. Ils décident d’engager des actions d’envergure nationale contre les positions souvent mitigées de certaines forces étrangères au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’insécurité dans le Sahel. Ils conviennent d’opter, comme nouveau mode opératoire, pour la création sans délai, sur toute l’étendue du territoire national et dans toute la diaspora malienne, des structures du Collectif des associations de la Plateforme “Antè-Abana”.

L’appel de la Plateforme ” Antè-Abana “

Pour cette adhésion massive, les responsables de la Plateforme “Antè-Abana” appellent les autres associations, leaders d’opinions et personnalités de la société civile, à venir nombreux renforcer les rangs de la Plateforme “Antè-Abana”.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :