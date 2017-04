A la faveur du Conseil des ministres d’hier, le gouvernement a prorogé à nouveau de 10 jours l’Etat d’urgence instauré depuis des mois.

Sur le rapport du ministre de l’Administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté le 19 avril, des projets de texte déclarant l’état d’urgence sur le territoire national.

L’état d’urgence, déclaré sur le territoire national par le décret du 30 mars 2017, pour une durée de 10 jours, a expiré le 9 avril 2017.

Vu, la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région qui reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d’atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. En raison de cette situation précaire, l’état d’urgence est déclaré à nouveau pour une durée de 10 jours à compter du mercredi 19 avril 2017 à minuit sur toute l’étendue du territoire national, a indiqué, Abdel Karim Konaté, ministre Porte-parole du gouvernement. C’était à la faveur d’un point de presse organisé hier.

« La déclaration de l’état d’urgence vise à renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme et d’accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle des forces armées et de sécurité sur le territoire national », a précisé le Porte-parole du gouvernement.

Le ministre Konaté a ajouté que la prorogation de l’état d’urgence interviendra si l’évaluation de la situation sécuritaire le justifie.

M.D