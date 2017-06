Comme annoncé, le Sommet spécial du G5 Sahel aura lieu ce dimanche 2 juillet 2017. Un dialogue direct des Chefs d’Etat de l’espace avec le Chef d’Etat français, Emmanuel Macron, peindra les balises du chemin de l’opérationnalisation de la force militaire en attente.

En effet, cette rencontre est à l’actif des Chefs d’Etat du G5 Sahel, présidé par Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta du Mali, qui ont décidé d’organiser un sommet spécial au cours duquel ils auront un dialogue direct avec le Chef d’Etat français qui en avait lui-même émis le souhait. Il s’agit, lors de cette rencontre, de peaufiner les stratégies de la force africaine pour combattre les terroristes et les narcotrafiquants dans la Région du Sahel.

Si l’UE a affichĂ© son engagement et de son exemplaritĂ© en annonçant, le 5 juin dernier, une aide budgĂ©taire de 50 millions d’euros, force est de reconnaĂ®tre qu’il s’agit pour le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad (Etats membres du G5) de demander illico-presto les partenaires du groupe de convoquer une confĂ©rence des donateurs afin de doter la force des ressources dont elle a besoin.

DĂ©jĂ , le PrĂ©sident français a donnĂ© le ton en prenant attache avec son homologue algĂ©rien. «Emmanuel Macron a pris contact, le mercredi dernier, avec son homologue algĂ©rien, Abdelaziz Bouteflika, pour lui soumettre des propositions “concrètes” visant Ă relancer le processus de paix au Mali», a-t-on indiquĂ© jeudi dernier dans l’entourage du PrĂ©sident français, rapportĂ© par Reuters.

La rencontre du dimanche prochain participera Ă©galement Ă la mise en Ĺ“uvre de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation nationale issu du processus d’Alger signĂ© en mai et juin 2015 entre le Gouvernement malien, et les mouvements armĂ©s (GATIA et CMA). Un Accord dans lequel sont prĂ©vus, entre autres, la mise en place des autoritĂ©s intĂ©rimaires dans le Nord du Mali, l’organisation des patrouilles mixtes et l’application du programme de dĂ©sarmement des ex-rebelles. MĂŞme si cet Accord se met en Ĺ“uvre, le PrĂ©sident Emanuel Macron met les bouchĂ©es doubles pour remobiliser tout le monde autour de ce dossier, Ă commencer par son Parrain algĂ©rien auquel il a soumis des propositions concrètes et avec qui il a Ă©changĂ© «sa vision sur la possibilitĂ© de relancer cet accord de paix».

Ce sommet est un «soutien politique maximum» au groupe afin que le Sahel ne devienne un eldorado pour les terroristes. «Au moment oĂą le terrorisme frappe partout dans le monde, nous ne pouvons pas laisser le Sahel devenir un nouveau refuge pour les organisations terroristes du monde entier. Au Sahel, c’est notre sĂ©curitĂ© Ă tous qui est en jeu, pas seulement les pays du G5 », a saluĂ© l’Ambassadeur de France auprès des Nations-Unies, François Delattre, après le vote du mercredi 21 juin dernier au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU de la RĂ©solution autorisant le dĂ©ploiement d’une force africaine pour combattre le terrorisme dans la RĂ©gion du Sahel

Ce sommet tranchera avec le nœud gordien contre la paix qu’est le terrorisme, dans le Sahel et, singulièrement, au Mali. Un espoir, donc, pour le retour définitif à la paix tant souhaitée.

Cyril ADOHOUN