“Comme le dit l’adage ‘La bienfaisance a pour demeure la gratitude et la reconnaissance’

Je remercie Monsieur le Président de la République pour sa confiance et son soutien  tout au long de mes 18 mois passés comme ministre de la Santé et de l’Hygiène publique de notre cher pays. Je remercie aussi mes plus proches collaborateurs ainsi que l’ensemble du personnel socio-sanitaire qui m’ont accompagnée avec dévouement et loyauté. Du niveau central jusqu’au niveau périphérique, vous m’avez aidé quotidiennement à accomplir ma tâche et je vous en suis reconnaissante.

Mon plus grand remerciement s’adresse aux  internautes et aux différentes pages qui m’ont encouragé quotidiennement et interpellé souvent. Vos conseils, soutiens, critiques et suggestions ont été d’un apport inestimable. Sans amertume ou rancune merci à vous tous.

Je présente mes excuses pour les choses qui n’ont pas marché.

J’adresse également mes vives félicitations au Pr. Samba Sow et lui souhaite plein de succès dans sa nouvelle fonction”.

Avec CCOM MSHP

