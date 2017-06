Le 1er juin 2017 était le 14ème anniversaire de l’Union pour la République et la démocratie (URD). A l’occasion de cet anniversaire, le président du parti, l’honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition a adressé un message aux militants et sympathisants du parti de la poignée de main. L’honorable Soumaïla Cissé a saisi l’occasion pour mettre l’accent sur la mauvaise gouvernance qui mine le pays depuis un bon moment. Selon lui, le Mali, dont la gouvernance actuelle est en pleine dérive, a besoin de l’URD pour relever les nombreux défis qui l’assaillent. « Les fondements de notre nation sont menacés et notre pays est en danger. Tous les jours des attaques terroristes perpétrées contre nos forces de défense font des victimes », a déclaré le chef de file de l’opposition malienne.

«Ce 14eme anniversaire m’offre l’heureuse occasion de vous exprimer toute ma fierté. Je suis fier de l’URD, de ses militants et de ses sympathisants, fier de sa direction et de ses structures, fier de ses femmes et de ses jeunes, fier de ses présidentes et de ses présidents d’honneur, mais surtout fier de ses résultats. Depuis sa création, notre parti a été présent à tous les rendez-vous électoraux de notre pays. Votre constance dans l’action et votre détermination ont fait de notre parti un parti respecté et envié », c’est par ces mots que le président de l’Urd, l’honorable Soumaïla Cissé s’est adressé à ses militants. Avant de préciser que le Mali, dont la gouvernance actuelle est en pleine dérive, a besoin de l’URD pour relever les nombreux défis qui l’assaillent. Il a invité les membres de son parti à rester mobiliser et déterminer pour offrir aux maliennes et aux maliens une alternative crédible. « La situation sécuritaire et sociale très précaire de notre pays ne nous permet pas de fêter ce 14eme anniversaire comme d’habitude, car les fondements de notre nation sont menacés et notre pays est en danger. Tous les jours des attaques terroristes perpétrées contre nos forces de défense font des victimes. Je profite de l’occasion pour m’incliner devant la mémoire de tous les civils et militaires tombés sur le front de l’honneur en défendant la patrie, notamment ceux qui sont tombés le 31 mai 2017 entre Diabaly et Nampala. Que Dieu les accueille tous dans son immense paradis. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. C’est également l’occasion d’exprimer à l’endroit de nos forces armées et de sécurité notre soutien et toute notre solidarité », a-t-il dit. A l’en croire, L’URD reste résolument engagée à construire une société de paix qui réponde aux aspirations fondamentales des Maliens à savoir la liberté́, l’égalité́, la justice sociale, le bien-être, la solidarité́ entre les hommes et entre les zones géographiques du pays.

Aguibou Sogodogo