A propos du présumé accord de réadmission, le chef de file de l’opposition malienne insiste que le gouvernement s’est engagé dans ce processus de réadmission mais, dit-il, s’il veut reculer, il a le droit de reculer. Aux dires du conférencier, le Mali fait partie des dix pays signataires d’une déclaration à l’issue du sommet de la Vallette, tenue en fin 2015. Cette déclaration, a-t-il dit, constitue un engagement entre l’Union Européenne et les dix pays signataires (dont le Mali) qui ont des migrants. Cet engagement porte sur l’envoi des missions pour l’identification des migrants. En somme, et toujours selon le conférencier, le gouvernement malien s’était déjà engagé, mais il a le droit de reculer.

