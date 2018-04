Le Palais de la culture, Amadou Hampaté Bah, a abrité le samedi 7 avril 2018, le lancement officiel du Mouvement « Mouvement IBK Tako Kélen ». A travers cette mobilisation, les jeunes ont réaffirmé leur soutien à IBK afin qu’il brigue un second mandat.

Les mouvements de soutien à la candidature du chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keïta ne cessent de s’accroitre à l’approche des élections présidentielles. Un groupement des jeunes vient lancer, le samedi 7 avril 2018, un mouvement de soutien pour la réélection du président de la République dénommé « Mouvement IBK Tako Kélen ». Cette cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, proches du Président de la République. Ces jeunes entendent implanter ce mouvement à l’intérieur et à l’extérieur du Mali afin de reconduire le chef de l’Etat dès le premier tour de la presidentielle.

Dans son intervention, Mme Touré Kadidia Touré, présidente du Mouvement, a exprimé toute sa gratitude au président de la République. Selon elle, l’histoire retiendra que deux jeunes ont eu une vision de créer un mouvement pour soutenir la réélection du chef de l’Etat dénommée IBK Tako Kélen qui, selon eux, a prouvé toutes les qualités d’un bâtisseur à travers un chantier en cours. « Que ce chantier, incontestablement d’intérêt national ne pouvait être achevé avant la fin du mandat. Dès lors, conformément à la disposition de la loi fondamentale, un second et dernier mandat était indispensable. », a-t-elle justifié.

A l’en croire, d’autres jeunes ont rejoint massivement ce mouvement de soutien afin d’apporter leur pierre à l’édifice national. « Ils ont intégré le contexte social, politique et sécuritaire mais aussi la volonté inébranlable du peuple malien. Ainsi, tous et toutes renouvellent leur confiance à son excellence, Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la république », a-t-elle soutenu.

Pour sa part, Mme Diarra Racky Talla, ministre de travail, de la fonction publique, chargée de relations avec les Institutions de la République, a déclaré que le président IBK mérite de briguer un second mandat au regard de son parcours, son expérience et de ses réalisations.

Quant à Boubacar Touré, Chef de cabinet de la présidence de la République, il a égrené un chapelet de réalisations d’Ibrahim Boubacar Keïta durant son quinquennat. Il s’agit entre autres , l’augmentation de la valeur du point indiciaire de 21%, passant de 330,75 en 2015 à 400 en 2017 l’augmentation de plus de 30% des frais de mission la baisse de 8 points du taux de ITS le SMIG qui a doublé passant de 28 460 à 40 000 Fcfa l’augmentation du taux des allocations familiales qui triple passant de 1500 Fcfa à 3500 en général et à 4000 Fcfa pour les enfants handicapés.

« La réalisation de 101 bornes fontaines pour accroître l’accès à l’eau potable dans les localités de Bamako, Markala, Sélingué, Sévaré, Gao, Ségou, Kita et Mopti-Sévaré. Le montant du projet est de 1,739 MILLIARD FCFA. A cela s’ajoute, l’équipement des forces de défense et de sécurité par des nouveaux aéronefs, 10 ans de salaires versés pour les ayant droits de militaires tombés sur le Champs de Bataille etc. », a détaillé Boubacar Touré dit Bou.

A.Sissoko

Commentaires via Facebook :