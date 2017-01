Le Premier ministre, Modibo Kéita, fera ses valises de la primature après le 27e Sommet Afrique-France, prévu les 13 et 14 janvier prochains dans notre pays. Sa succession est déjà ouverte. Parmi les noms qui circulent pour le remplacer, on entend le plus souvent ceux du président du parti présidentiel, Bocary Tréta, de l’actuel secrétaire général de la présidence, non moins président du parti ASMA-CFP, Soumeylou Boubeye Maïga, de l’ambassadeur du Mali à Washington, Tièna Coulibaly, et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Aly Bathily.

Selon de sources concordantes proches de l’entourage du Président de la République, Me Mohamed Ali Bathily semble avoir pris l’ascendant sur les autres potentiels prétendants à ce poste. D’après nos sources, pour plusieurs raisons, le Chef de l’Etat aurait décidé de confier la Primature à son ministre en charge des domaines. En effet, dans le contexte actuel, plusieurs arguments plaident en sa faveur. Primo, il bénéficie de la confiance du Président IBK depuis des années. Plusieurs fois annoncé partant du Gouvernement lors des différents remaniements successifs, Bathily a toujours déjoué les pronostics en gardant la confiance du locataire de Koulouba. C’est pourquoi, le Président IBK vient de l’envoyer à Paris éteindre le feu qui brûlait au Consulat du Mali dans la capitale française, suite à l’incompréhension autour de l’accord de réadmission des migrants présumés maliens en situation irrégulière entre l’Union européenne et le Mali. Il a réussi là où deux de ses collègues ont échoué. Cela est le témoignage éloquent du respect et de la confiance qu’il jouit auprès de nos compatriotes. Secundo, il est très proche du bas-peuple. En effet, le ministre Mohamed Aly Bathily est de ces rares membres du Gouvernement Modibo Kéita à rester au contact des populations maliennes. Il est adoubé et respecté par les Maliens, les pauvres notamment qui croient en lui et qui ont beaucoup d’estimes pour lui. Aujourd’hui, le Président de la République a besoin d’un Premier ministre proche des populations et qui est imprégné de leurs problèmes. On se rappelle de l’action salutaire qu’il a réalisée en faveurs des populations du village Laminebambala, dans la région de Sikasso, lorsqu’un prédateur foncier avait vendu tout le village à un spéculateur foncier. Il a fait annuler le faux titre foncier dont ce dernier se prévalait. Il a fait la même chose à Marka-coungo où il a été célébré comme un héro. Plusieurs actions salvatrices de ce genre sont à son actif un peu partout au Mali. Ce qui fait que les populations maliennes nourrissent une forte admiration pour lui. Sous cet angle, Bathily pourrait se révéler être un atout pour le Président IBK dans la perspective de 2018. Il permettra de mettre en confiance et de rassurer le peuple. Ce serait également un signal fort donné par le Président de la République concernant ses intentions. En effet, le Président IBK a encore besoin de donner des assurances concernant ses intentions de lutte contre la corruption, de l’amélioration de la gouvernance et du soulagement de la souffrance des populations. Dans cette optique, son ministre des domaines pourrait être une garantie pour convaincre les populations, les victimes d’injustice notamment, à adhérer à la cause du Président de la République.

Tertio, il est compétent, travailleur et patriote. Il dispose d’une riche carrière administrative à son actif.

De son côté, le secrétaire général de la présidence garde ses chances, en raison de son expertise sur la situation du nord et sa bonne connaissance du problème sécuritaire. Aussi, du fait qu’il occupe le poste stratégique de secrétaire général de la présidence, cela pourrait être un atout sûr pour lui.

Youssouf Diallo