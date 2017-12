A l’occasion d’une conférence de presse convoquée pour cette cause, le Vendredi 1er décembre 2017, le Parti d’opposition URD s’est attaqué à notre ami Tièman Hubert Coulibaly, Ministre de l’Administration Territoriale qu’il traite d’ « incapable » et d’ « incompétent ». En manque d’élégance, visiblement en panne d’inspiration, l’URD fait simplement porter la responsabilité du report des élections des conseillers communaux, des conseillers de cercles, de régions et du district de Bamako du 17 Décembre 2017 à ce ministre ayant l’objectif affiché d’organiser des élections réussies.

Certainement, l’URD oublie que le report des élections en question a été décidé en Conseil de Ministres le 27 Novembre 2017, sous la responsabilité d’un Gouvernement consciencieux ayant pleinement pris la mesure de la situation et soucieux de conduire le pays à des élections inclusives.

Nonobstant la pertinence et l’objectivité de cette décision, l’URD a cru devoir charger notre ami Tièman Hubert Coulibaly dont les compétences sont pourtant avérées et appréciées à partir des Départements qu’il a dirigés dans les gouvernements du Mali depuis 2012.

Tout en réaffirmant son soutien au Ministre de l’Administration Territoriale, le Club des Soutien Aux Actions de Tièman Hubert Coulibaly invite l’ensemble des compatriotes à soutenir le Gouvernement et le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, dans leurs actions salvatrices de renforcement du processus de paix et de réconciliation. Le Club invite l’URD et l’Opposition malienne à privilégier le Mali et les intérêts des seuls maliens plutôt qu’à jouer à la déstabilisation de notre patrie, cette patrie pour laquelle aucun sacrifice n’est de trop aux yeux de notre ami Tièman Hubert Coulibaly.

Le Club ne faillira nullement à sa mission et jouera pleinement son rôle de sentinelle et de soutien aux actions de Monsieur Tièman Hubert Coulibaly, un homme dont il partage les valeurs et les convictions.

Bamako, le 13/12/2017

Le Président du Club

Toumani Camara

Commentaires via Facebook :