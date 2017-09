Tiéman Hubert Coulibaly a fait du chemin et se présente aux yeux de nombre d’observateurs comme un homme politique au parcours remarquable, au présent serein et au futur prometteur.

Son expérience ministérielle remonte à la transition de 2012 où il a occupé le poste de chef de la diplomatie malienne. Lui, c’est Tiéman Hubert Coulibaly, président de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD), une formation politique fondée par son père.

A son passage au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à une période cruciale pour notre pays, THC, a donné un souffle nouveau et un dynamisme à la sortie de crise.

Homme discret, M. Coulibaly a su accompagner le président de la transition, Pr. Dioncounda Traoré, dans sa gestion du pouvoir. Dans ses efforts, il a parcouru le monde et rencontré des personnalités influentes dans le seul but de porter loin le nom du Mali.

Fin stratège, Tiéman a décidé de soutenir la candidature d’IBK et mouille le maillot pour son élection à la tête du pays. Après son élection, IBK lui confie le très sensible département des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières pour y mettre de l’ordre. Durant quelques mois, Tiéman Hubert Coulibaly travaille d’arrache-pied à l’élaboration d’un cadastre moderne.

Plus que satisfait de ses actions et ayant fait preuve d’une grande capacité de management, le chef de l’Etat lui renouvelle sa confiance et le nomme à la tête du stratégique ministère de la Défense et des Anciens combattants. Une mission qu’il a su mener avec brio. En témoigne, la moralisation des recrutements dans les corps de l’armée.

Génialement, il a fait preuve d’anticipation dans la cadre de l’élaboration de la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM). Ses actions ont été également accompagnées d’une grande transparence dans les affaires militaires et une confiance renouvelée au commandement et aux troupes.

Pour ses qualités d’homme d’Etat et sa connaissance des dossiers, le président de la République lui fait appel pour gérer un département de souveraineté. A la faveur de la composition de l’équipe d’AIM, Tiéman Hubert Coulibaly est promu, troisième personnalité du gouvernement en qualité de ministre de l’Administration territoriale.

Pour une bonne organisation des élections, il s’est donné des préalables : avoir l’avis de tous les acteurs politiques, créer la confiance avec l’ensemble des sensibilités. Cette démarche a été précédée de la réflexion sur la loi électorale qui a vu la participation exclusive des partenaires de la classe politique et de la société civile.

Au moment où l’on célèbre le 4e anniversaire du chef de l’Etat à la magistrature suprême, un aperçu et un rappel s’imposent et THC se place dans le lot de ceux qui ont valablement contribué à la valorisation du projet de société du locataire de Koulouba.

Politiquement, le ministre Tiéman Hubert Coulibaly se présente comme un rassembleur à l’écoute de ses camarades politiques. De ce fait, il a orienté son leadership sur des alliances sincères et productives à l’image de l’Alliance des forces démocratiques pour le Mali (AFD).

A. M. C.