Dans l’arène politique malienne, c’est la déception et la honte. La politique proprement dite n’a plus sa place. C’est plutôt la politique du tube digestif. Les politiciens n’ont plus de considération pour le peuple, ils tournent de vestes là où les conditions sont favorables. Pour preuve, quatorze (14) conseillers municipaux dont un maire, tous du cercle de Dioïla et issus des partis politiques tels que l’URD, le MODEC, le MIRIA… ont officiellement rallié les rangs du Rassemblement Pour le Mali (RPM) avec leurs bases. C’était le dimanche 30 avril dernier à la faveur de la conférence de section du RPM tenue à Dioila en présence de son président Dr Bocari Tréta qu’ils ont officiellement fait leur adhésion.

