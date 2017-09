La classe politique malienne a beaucoup connu le phénomène de la transhumance, mais celle que vient de pratiquer l’ancien chef de l’UM-RDA est l’un des plus spectaculaires et le plus honteux. Loin d’être une conviction politique, cette pratique est un acte opportuniste et honteux.

C’est indiscutablement déraisonnable qu’un Bocar Moussa DIARRA, Président d’Honneur de l’UM RDA quitte la mouvance présidentielle, en ce moment ci, pour se mettre au service d’une association de soutien à un candidat déclaré à l’Election Présidentielle de 2018. Et ce, au mépris de sa famille politique qu’il abandonne après avoir tout reconstitué. C’est avec stupéfaction et une grande amertume que tous les caciques et l’ensemble des militants de l’UM-RDA Faso jigi, ont appris que leur icone s’est donné à cette pratique sans aucune consultation des instances du Parti, de façon unilatérale. Incroyable ! Il constitue à n’en pas douter un acte fractionnel pour la grande famille RDA qu’il a lui-même reconstitué.

Lui qui a tant appelé à l’incarnation des valeurs de l’UM RDA, toujours exprimé sa fierté dans l’accompagnement du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita depuis le regroupement IBK 2012 jusqu’à son élection à l’écrasante majorité, renouvelé son soutien total au chef de l’État, et réaffirmé son appartenance à la majorité présidentielle, surprend aujourd’hui plus d’un.

Celui que l’on a connu comme étant l’auteur de la reconstitution de la grande famille RDA, de la réhabilitation totale et définitive de l’US RDA et de son historique Président Modibo Keïta avec à la clé les festivités du Centenaire qui ont été une fierté nationale, ne sera plus une référence pour la grande famille RDA.

Daniel KOURIBA