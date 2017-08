« Le Mali est un grand pays, nous sommes un grand peuple, et nous devons être en mesure de nous inspirer des vertus du dialogue et du consensus, à nous, montrées, par nos aïeux pour bâtir le Mali. Que les partisans des Présidents Modibo Kéita, Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, Pr Dioncounda Traoré, Ibrahim Boubacar Kéita, et mêmes ceux du capitaine Sanogo, acceptent de se pardonner, tel est le vrai défi pour la renaissance du Mali, notre salut est en cela ». Ces mots sont de Jeamille Bittar, Président du Mouvement Citoyen pour l’Alternance, le Travail et la Transparence (MC-ATT), tenus lors d’une conférence-débats sur la révision constitutionnelle sur le thème « Quel consensus pour une sortie de crise ?», organisée le 22 juillet dernier à l’intention des membres du comité directeur du parti.

L’homme avait par la même occasion annoncé que des démarches étaient en cours pour impulser une telle vision, et avait alors demandé, en toute humilité, pardon à tous ceux qu’il aurait à un moment ou à un autre offensé volontairement ou involontairement ! Le MC-ATT, fidèle à ses convictions de départ, se veut un parti qui ne lutte pour le moment que pour le retour de la paix, de la quiétude, de l’entente et de la réconciliation au Mali, afin d’asseoir une gestion consensuelle du pouvoir. D’où des démarches en cours pour rassembler tous les Maliens. Un travail qui commence par concilier les deux bords qui s’affrontent en ce moment à propos de la révision constitutionnelle, c’est-à-dire les partisans du « Non » et ceux du « Oui », lesquels doivent fournir l’effort de se parler, de se comprendre et de mettre le Mali, notre bien commun à tous, au-dessus de tout. Mais pas que cela, l’idéal pour le parti MC-ATT étant de poser les jalons d’une véritable réconciliation nationale au Mali. C’est fort de cette conviction que le parti, sous l’impulsion de Jeamille Bittar, a rencontré, presque trois semaines après la conférence-débats du 22 juillet dernier, les anciens présidents Moussa Traoré, Dioncounda Traoré, Amadou Haya Sanogo… la présidente de la Cour Constitutionnelle, le président du HCCT… la MINUSMA… Le parti rencontrera d’autres chefs d’institutions cette semaine, et s’attèlera à ce travail qui le verra rencontrer prochainement les présidents Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré, le tout couronné par une rencontre avec le Président de la République, chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita. Bon vent donc au MC-ATT dans cette initiative louable, que l’intérêt supérieur du peuple malien et du Mali l’emporte surtout… et sur tout !

Salif Diallo