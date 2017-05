Déçus de la gestion du pouvoir des partis de la majorité présidentielle, de nombreuses personnes de la commune du président de la République et de son ex Premier ministre Moussa Mara ont claqué la porte. Ayant pris connaissance du programme pour le Mali de l’Urd, ils y ont adhéré avec armes et bagages. Il s’agit de jeunes militants des partis politiques (YELEMA, RPM, ADP, RPDM, ASMA, APR). La cérémonie d’adhésion s’est déroulée, ce samedi 13 mai, dans la salle des spectacles du Manège de Lafiabougou.

Ce n’est pas tous les jours qu’un parti politique de l’opposition enregistre une adhésion massive de nouveaux militants. Ceci montre que le pouvoir est à genou, il n’en peut plus.

En effet, après un temps de réflexion, d’analyse, ils sont très nombreux les jeunes militants à se décider de se chercher un point de chute. Ainsi, ils ont opté pour le parti de la poignée de mains. Qui, pour l’occasion afin de souligner l’importance de l’acte, de témoigner l’ouverture et l’hospitalité du parti aux nouveaux arrivants, a fait déplacer une délégation importante du bureau politique national pour présider la cérémonie. Il s’agit de l’honorable Abdoul Malick DIALLO, vice-président du parti URD ; M. Armand MONCOUR, président de la commission d’arbitrage et Mme WALIDJE Salimata DAGNOKO.

”A l’URD, il n’y a pas de nouveaux ou d’anciens membres. Dès qu’on adhère le parti, on a le même droit et le même devoir que tous les autres militants’‘, c’est avec ces mots que M. Samuel DIARRA, Secrétaire général de la section commune IV du district de Bamako du parti URD et conseiller à la mairie accueille les nouveaux adhérents.

Les rois du jour, les nouveaux militants de l’URD, comptent apporter rapidement leurs soutiens au parti. Pour cela, ils ont pris des engagements. Selon M. Oumar NIARE, ancien secrétaire général de la sous-section de Talikô du parti YELEMA et porte-parole des nouveaux adhérents, “nous comptons dans les jours à venir nous investir pleinement et avec notre base électorale qui nous fait confiance afin d’assurer à notre parti une brillante élection à la magistrature suprême. Nous nous engageons à mobiliser toutes nos ressources physique, intellectuelle, financière et morale pour renforcer les actions du parti”. Pour le porte-parole : “L’URD est le seul parti politique au Mali qui a une vision pour le pays.” D’où, soutient-il, leur motivation pour ce choix.

Rappelons que les personnes qui viennent de rejoindre les rangs de l’URD, arrivent avec tous les militants des différentes sous sections des partis politiques qu’ils appartenaient. Parmi les adhérents, il y a aussi les membres des associations de la société civile. Les nouveaux militants proviennent des huit quartiers de la commune IV.

Cependant, pour la cérémonie, ils étaient représentés par huit personnes. Afin de s’imprégner rapidement du statut et les règlements intérieurs du parti, les huit représentants ont reçu, de la main du Secrétaire général de la section de la commune IV, les documents à cet effet.

Sory Ibrahim TRAORE