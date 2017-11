Du jamais vu dans l’histoire de la législature malienne. L’honorable Mamadou Hawa Gassama Diaby, élu à Yélimané sous les couleurs de l’Union pour la République et la démocratie (URD) entend interpeller à la fois cinq membres du gouvernement. Il s’agit des ministres des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop ; de la justice, garde des sceaux, Mamadou Ismaïla Konaté ; des affaires régleuses et du culte, Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO ; des maliens de l’extérieurs et de l’intégration africaine, Abdrahamane Sylla et le ministre de l’urbanisme de l’habitat et des affaires foncières, Mohamed Aly Bathily. Le député Gassama du groupe VRD (Vigilance Républicaine démocratique) a transmis ses questions orales au président de l’Assemblée nationale pour communiquer à son tour aux ministres interpellés. Il attend seulement le quitus du parlement pour « en découdre » avec les ministres cités.

« En application des dispositions de l’article 90 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, j’ai l’honneur de vous transmettre mes questions orales pour communication à Monsieur le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale. En espérant que vous prendrez toutes les dispositions utiles en la matière. Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sentiments distingués », c’est en substance ce qui ressort du courrier de l’honorable Gassama adressé au président de l’hémicycle, l’honorable Issaka Sidibé. Une série de questionnaires est jointe aux cinq courriers. Ainsi, les questions adressées au ministre des affaires étrangères sont entre autres : Le gouvernement de la République du Mali vient de rappeler son ambassadeur de la Libye, pourquoi ? Qu’est ce que le Mali a entrepris avec les autorités libyennes présentes au Mali par rapport à ce sujet ?… Le ministre Mamadou Ismaël Konaté doit répondre aux questions faisant allusions à la disparition du juge de Niono, l’affaire du juge de Nioro du Sahel, L’enlèvement du juge de paix à compétence étendue de Niono etc. Quant au ministre Tierno Hass Diallo, il doit faire face aux questions concernant l’organisation du pèlerinage. Les questions adressées au ministre Abdrahamane Sylla concernent la situation des Maliens en Lybie. Par ailleurs, l’honorable Gassama veut savoir ce qui se passe réellement entre le ministre Mohamed Aly Bathily et son homologue Mamadou I Konaté : Monsieur le Ministre, nous avons constaté ces derniers temps vos interventions fréquentes dans certains médias et réseaux sociaux et même dans les journaux ; votre passage à Koutiala en dit long, de quoi s’agit-il réellement ? Le bureau et la conférence des présidents de l’Assemblée nationale vont se statuer sur le sujet. L’honorable Gassama de l’opposition attend seulement le quitus du parlement pour « en découdre » avec les ministres cités. Aguibou Sogodogo

