Pour s’approprier les textes et l’idéologie du parti, la section VI de l’Union pour la République et la démocratie (URD) organise depuis jeudi 29 décembre au Projet des jeunes de Sogoniko, une session de formation à l’intention d’une trentaine de femmes des 11 sous-sections de la Commune VI.

La session de formation des formatrices du mouvement des femmes de la section VI de l’URD sur les textes et l’idéologie du parti s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan d’action élaboré par le bureau des femmes. Durant deux jours, la centaine de participant va s’approprier les textes fondateurs et les règles de fonctionnement du parti. La présidente du Mouvement des femmes de la section VI, Djelika Dembélé a indiqué que « dans les statuts du parti, l’URD attend de ceux qui la représentent, à tous les niveaux de responsabilité, qu’ils s’inspirent dans leurs décisions et dans les actes qu’ils posent, des textes du parti. Ainsi, l’application correct d’un tel principe passe forcément par une connaissance et une appropriation des textes et idéaux du parti par ses différents membres ».

Pour le 3e vice-président de l’URD, Mamadou Diawara, il a noté que dans le fonctionnement des formations politiques, les actions de formation et de sensibilisation des militants ne couvrent pas à suffisance les besoins en la matière. « Cette insuffisance est relativement marquée chez les femmes et les jeunes qui, en plus d’être plus nombreux, constituent la cheville ouvrière et le fer de lance des partis. L’initiative des femmes de l’URD relèvera donc ce défi. Au terme de la formation, les femmes sont appelées à jouer efficacement leur rôle dans l’animation du parti… »

Bréhima Sogoba