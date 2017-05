Le deuxième congrès ordinaire de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM), tenu les 13 et 14 mai 2017 au stade Modibo Keita, est terminé en queue de poisson. Pour des querelles d’intérêt de poste au sein du Bureau national, la clôture du congrès a été fortement perturbée pendant des heures. Ainsi, cette perturbation a entrainé une discussion très tendue entre  le clan de l’honorable Hady Niangadou et le clan de l’honorable Boulkassoum Touré pour le poste du premier vice-président du BN. Après des tractations, certains membres du clan Niangadou ont fait la politique de la chaise vide en abandonnant définitivement la salle. Ainsi, la liste de 79 membres du bureau a été présentée  par la commission d’investiture aux délégués. Le président du parti de la quenouille est Ousseyni Amion Guindo, le premier vice-président Boulkassoum Touré, le deuxième vice-président Mahamadou Konaté et le troisième  vice-président Hady Niangadou. Pour rappel, Hady Niangadou, opérateur économique de son état, est le député élu sous les couleurs des cols bleus en commune II. L’honorable Niangadou est l’un des caciques du parti. Il semblerait que c’est lui qui prend en charge la moitié des dépenses des activités du parti. A cela s’ajoute, les soutiens matériels et financiers que Hady fait aux jeunes du parti de la quenouille. Contrairement à Hady, Boulkassoum Touré est un intellectuel parfait et semble être l’un des fondateurs du parti CODEM. Il est le député élu en commune I sous les couleurs de la CODEM. M. Touré est jugé comme quelqu’un de très proche aux différents groupes qui soutiennent les cols bleus. A signaler que la CODEM est la quatrième force politique du pays après le RPM, l’Adéma et l’URD et troisième force politique de la Convention du Mouvement Présidentiel après le RPM et l’Adéma. A son actif, elle a cinq députés et 683 conseillers dont 166 femmes et 38 maires.

La Rédaction