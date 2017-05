Au delà  d’une visite de plus dans les casernes des forces françaises devenue désormais une tradition pour les présidents français, quel enjeu la présence du nouveau locateur de l’Elysée peut avoir pour le Mali est la question que beaucoup de maliens posent en ce moment.

En effet, depuis la signature de l’accord de paix et plus tard la mise en place des autorités intérimaires, le pays peine toujours à sortir de l’impasse. Pour plusieurs observateurs, tout est fait de sorte que rien ne bouge et cette soif perpétuelle de la paix et la tranquillité reste un idéal non atteint pour le peuple malien surtout l’épineuse question du nord.

Certains pensent également qu’il vient au Mali tout comme son prédécesseur que pour consolider les intérêts cachés de la France car le Nord du Mali est plus qu’un mystère pour la France et ses dirigeants. Une zone qui, a en effet une réserve de ressources naturelles et des enjeux très importants. Il est clair que la force Barkane n’est pas seulement une unité de force armée mais plutôt une équipe mixe d’experts dans tous les domaines, une sorte d’expédition machiavélique dans le Nord Mali.

L’inquiétude a pris de l’ampleur quand le président de la république a accepté de faire le déplacement sur Gao pour écouter le jeune président Macron. Chose qui prouve qu’il n’y a plus de doute que le nord du Mali principalement Kidal n’appartient plus au Mali mais plutôt à la France. Sinon comment comprendre qu’un Premier Ministre malien n’est pas la bienvenue dans cette zone au même moment les président Français se sentent plus dans leur peau en atterrissant à Gao ou à Kidal.

Joseph Douyon.