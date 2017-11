Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita effectuera une visite de 72 heures dans la région de Sikasso à partir 22 novembre. Pour mieux préparer cette visite présidentielle, les cadres de la fédération régionale RPM de Sikasso sont à pied œuvre depuis plusieurs jours afin de mobiliser toute la région pour la cause.

Le Président de la République sera dans la capitale du Kénédougou avec pleins de cadeaux pour les populations. Parmi ces cadeaux, nous pouvons citer entre autres : le lancement de plusieurs travaux d’infrastructures routières, notamment l’aménagement en 2×2 voies de la section urbaine de la route nationale n°7, l’élargissement de l’Avenue LOURY, l’aménagement de carrefours giratoires et de certaines rues à l’intérieur de la ville de Sikasso, la réalisation de l’éclairage public et la mise en place des feux tricolores au niveau des carrefours importants pour un cout estimé à plus de 19 milliards 112 millions de FCFA et un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.

Le Président de la République procèdera également à l’inauguration du barrage de Koron situé sur la route de Koutiala, la réouverture de l’usine de thé de Farako et la pose de la première de l’hôpital de Sikasso.

Face à l’importance de ces travaux qui permettront notamment de faciliter la circulation des véhicules poids lourds à l’intérieur de la ville de Sikasso, de réduire leur temps de passage et de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et au cadre de vie des populations bénéficiaires, les cadres de la fédération régionale RPM de Sikasso, ont mis en place une commission pour mieux préparer l’arrivée du Président de la République à Sikasso. Cette commission, pilotée par Nango Dembélé, Ousmane Koné, Mamadou Satigui Sidibé et Mme N’ Diaye Ramatoulaye Diallo, est déjà au four et au moulin sur le terrain. Des sous-commissions sont mises en places à Sikasso pour mieux coordonner les différentes étapes de la visite présidentielle.

Pour ces cadres de la région, aucun sacrifice n’est de trop pour réserver un accueil chaleureux au Président IBK qui a accepté de choisir la 3e région pour ces infrastructures bénéfiques pour les populations. Des dispositions sont prises pour assurer la présence de tous les cercles de la région. De Bougouni à Sikasso en passant par Koumantou, la mobilisation sera générale pour remercier le Président de ses actions dans la région.

