Après avoir visité l’abattoir moderne de la ville, le chef de l’Etat s’est rendu sur le chantier du 2è pont avant d’inaugurer le système d’adduction d’eau potable

Au deuxième jour de sa visite à Kayes, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, s’est rendu hier matin à l’abattoir moderne de la ville, installé à la Zone industrielle. Il était accompagné du ministre de l’Elevage et de la Pêche, Mme Ly Taher Dravé. Fonctionnel depuis juin 2015, cet abattoir appartient au groupe Laham Industrie qui a investi un peu plus de 3 milliards de Fcfa. Sa capacité de production actuelle est de 250 à 300 bovins par mois. L’abattoir dispose de trois chambres froides d’une capacité de stockage de 1.300 carcasses de bovins. La structure est confrontée à des contraintes liées à l’approvisionnement et à la commercialisation.

Juste après l’abattoir, le chef de l’Etat a visité le chantier du 2è pont de Kayes. D’une longueur de 544 m sur une largeur de 40 m, l’infrastructure coûtera 36 milliards de Fcfa (TTC), tandis que la réalisation des voies d’accès est estimée à environ 19 milliards de FCFA (TTC). Le tout est financé sur budget national pour 24 mois de travaux, hors saison de pluie. Au terme des deux visites, le président de la République a affirmé que c’est un truisme de dire que sans désenclavement, il n’y a pas d’espoir de développement, regrettant que jusqu’ici Kayes n’ait eu qu’un pont, lequel est saturé et a besoin d’être réhabilité. L’illustre visiteur a ajouté que le nouveau pont, très attendu, sera d’une nouvelle génération, parce que plus large, plus adapté aux mouvements des hommes et des biens. « Je crois que vu l’importance du trafic entre le Sénégal et le Mali, quand l’on considère le rôle joué par les chemins de fer, lesquels sont en passe être rénovés, mais de plus en plus, de mieux en mieux, la route a pris pratiquement le pas sur les chemins de fer, il fallait accompagner cela. Ce deuxième pont était devenu une exigence économique, humaine », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est vraiment un espoir de mieux être encore, de pouvoir d’achat en hausse pour les populations. Toutes choses qui lui sont très chères.

« L’action politique n’a de sens que lorsqu’elle contribue à améliorer le quotidien des populations pour lesquelles on travaille. Ce pont va être cet instrument d’appui à nos efforts de promotion et de développement de la région de Kayes », a poursuivi Ibrahim Boubacar Kéïta. Il a aussi noté que cette infrastructure donnera directement accès à l’abattoir moderne de Kayes qui est d’une modernité exemplaire avec de bonnes capacités d’abattage et de conditionnement. « Tout cela préfigure notre développement agro industriel de demain et tout le potentiel de cette région et qui sera soutenu par cette voie d’accès », s’est-il réjoui.

1.500 BRANCHEMENTS SOCIAUX. Le président de la République a, ensuite, inauguré le système d’adduction d’eau potable (AEP) de Kayes, réalisé dans le cadre du Programme d’appui danois au Programme sectoriel eau potable et assainissement (PADS-PROSEA). Cette infrastructure vitale, qui est venue renforcer le réseau tertiaire, a été réalisée à hauteur de 3,4 milliards de F CFA.

Le maire de la commune urbaine de Kayes, Adama Guindo, a exprimé toute sa satisfaction, estimant qu’à travers cette inauguration, il fera désormais bon vivre dans sa localité. Il a remercié le président de la République en disant: « Vous avez prouvé votre attachement indéfectible au développement socio économique du Mali en général et à celui de Kayes en particulier ».

L’ambassadeur du royaume du Danemark au Mali, Winnie Strump Pertersen, dira qu’à travers cette inauguration, les besoins en eau de la cité des rails seront couverts jusqu’à l’horizon 2030. « Cette inauguration réconforte le partenariat entre le Mali et le Danemark », a -t-elle assuré. L’AEP de Kayes a actuellement une capacité de production de 20.000 m3 ( dont 10.000 m3 d’apport du PADS/ PROSEA). Grâce aux travaux de réseaux réalisés, le duo SOMAPEP/ SOMAGEP-SA, sur fonds propres, réalisera, d’ici fin 2017, 1.500 branchements sociaux.

Dans son discours, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousséïni, a indiqué que le Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’eau potable, pour la période 2017-2018, oriente son département à faciliter l’accès à l’eau potable pour les populations à faibles revenus par la multiplication des aménagements et des points d’eau, y compris en milieu urbain et semi urbain. Et Malick Alhousséïni de détailler que le Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’eau potable prévoit dans la région de Kayes, entre autres, la réalisation de 223 équivalents points d’eau modernes dont 40 adductions d’eau potable, 227 bornes fontaines, la réhabilitation de 214 puits modernes et 211 pompes à motricité humaine.

Après avoir salué l’accueil et l’hospitalité des Kayésiens, le chef de l’Etat, qui intervenait en langue nationale bamanan, a annoncé une série de bonnes nouvelles pour la région : le redémarrage prochain des activités ferroviaires sur l’axe Bamako-Dakar avec l’accompagnement de la Banque mondiale; l’acquisition du financement pour la construction de la route Kayes-frontière mauritanienne etc.

Revenant sur la cérémonie d’inauguration du système d’adduction d’eau, Ibrahim Boubacar Kéïta a adressé ses félicitations au ministre en charge de l’Eau et au partenaire danois. » Merci au royaume du Danemark pour l’amitié et pour le sens de la solidarité internationale bien comprise », a-t-il déclaré. Après son intervention, le chef de l’Etat a coupé le ruban symbolique, avant de visiter les installations. Il a, enfin, procédé à l’ouverture symbolique du robinet dans la famille Diarra, bénéficiaire du branchement social.

Avant de quitter Kayes, le président de la République a rencontré les cadres de la région avant de s’adresser à la presse. Nous y reviendrons dans notre prochaine parution.

Envoyés spéciaux

Massa SIDIBÉ

Habib KOUYATÉ