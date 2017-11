Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita a effectué une visite dans la région de Sikasso les 22, 23 et 24 novembre derniers. A Koumantou où il a été accueilli avec tous les honneurs, il a présidé la cérémonie de remise de matériels agricoles aux associations féminines de la localité à savoir : des repiqueuses de riz et des décortiqueuses de maïs.

A son arrivée, le président IBK a été accueilli par le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé et son collègue en charge de l’Energie et de l’Eau au centre de santé de Koumantou, avant de regagner le lieu de la cérémonie où une foule, venue des 37 villages de la localité, les attendait. Les populations étaient venues en nombre pour accueillir le président IBK et assister à l’évènement, car leur activité principale est l’agriculture.

Sur place, on pouvait noter la présence du président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola et le Président Directeur Général de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT), Pr Baba Berthé.

Selon le ministre Nango Dembélé, le Mali vient de loin après la crise multidimensionnelle de 2012 qui a touché tous les secteurs de l’Etat. Ainsi, pour le bonheur des paysans, l’Etat malien a affecté 15% du budget national au monde rural. Car, l’agriculture occupe plus de 80% de la population malienne et le pays dispose de plus de 65 millions d’hectares utilisables pour l’agriculture.

Pour sa part, le président de l’APCAM, Bakary Togola, a remercié le président IBK pour la subvention des intrants agricoles de qualité. Il a invité les paysans à la cohésion au sein de la profession agricole.

Après la cérémonie, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita accompagné par le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé et le PDG de la CMDT, Pr Baba Berthé, a visité l’usine d’égrainage de Koumantou.

Mise en service en 1990, elle avait une capacité de production de 49.000 tonnes en 150 jours. Ce qui a été jugé insuffisant vue l’engouement des producteurs.

Ainsi, sous le régime d’IBK, l’usine d’égrainage de coton de Koumantou a été modernisée en 2016 en vue d’atteindre les objectifs de la campagne agricole 2017-2018. La capacité de production actuelle de l’usine est de 54.000 tonnes en 150 jours. Le coût de la modernisation s’élève à 1.388.343.490 FCFA avec 250 emplois directs.

« Pour la campagne agricole 2017-2018, compte tenu des dispositions prises, nous nous attendons à une production de 725.000 tonnes de coton graine », a précisé Dr Nango Dembélé.

Pour sa part, Pr Baba Berthé ajoutera que la CMDT, en rapport avec la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton a pris des dispositions idoines pour l’atteinte de ces objectifs.

Ces objectifs dit-il, sont entre autres, la fixation d’un prix aux producteurs pour l’achat du coton graine, l’approvisionnement des producteurs en semences de coton de qualité et en quantité suffisante et la satisfaction des besoins des producteurs en engrais et pesticides de qualité.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :