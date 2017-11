Pour la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Kéita dans la région de Sikasso du 21 au 24 novembre 2017, la Fédération régionale RPM de Sikasso est à pied œuvre pour donner un éclat particulier à ce déplacement du chef de l’Etat.

Mamadou Satigui Diakité, président du Haut conseil des collectivités et tête de liste RPM aux élections régionales à Sikasso l’assure : rien ne sera de trop pour un accueil digne au président de la République IBK attendu dans la région de Sikasso les 21, 22, 23, et 24 novembre. “Nous sommes prêts pour réserver un accueil inoubliable au bâtisseur dans la Cité de Kénédougou”.

Au programme, nous confie notre interlocuteur, le lancement de plusieurs travaux d’infrastructures routiers comme l’aménagement en 2×2 voies de la section urbaine de la route nationale n°7, l’élargissement de l’avenue Loury, l’aménagement de carrefours giratoires et de certaines rues à l’intérieur de la ville de Sikasso, la réalisation de l’éclairage public et la mise en place de feux tricolores au niveau des carrefours importants pour un coût estimé à plus de 19 milliards 112 millions de F CFA et pour un délai d’exécution de 18 mois.

Durant son séjour, le président IBK procèdera à l’inauguration de Kouoro-Barrage sur l’axe Sikasso-Koutiala, la réouverture de l’usine de thé de Farako et la pose de la première de l’hôpital de Koutiala.

Une commission a été mise en place pour mieux préparer la visite du président de la République. Elle est pilotée par Nango Dembélé, Ousmane Koné, Mamadou S. Diakité et Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo.

Pour M. Diakité, aucun sacrifice n’est de trop pour réserver un accueil chaleureux au chef de l’Etat qui a accepté de choisir la 3e région pour lancer ces projets d’infrastructures bénéfiques pour les populations.

Ousmane Daou

