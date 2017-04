Une journée marathon pour le Premier ministre. Le jeudi 20 avril 2017, entre 9H30 et 18h, Abdoulaye Idrissa MAIGA s’est rendu tour à tour à l’Assemblée nationale, à la Cour suprême, à la Cour Constitutionnelle, au Haut Conseil des Collectivités territoriales et au Conseil économique, social et culturel. Un programme au pas de charge qui avait des parfums républicains car le Premier ministre voulait avant tout respecter une tradition ancrée chez nous mais surtout magnifier les relations entre institutions, gage d’une démocratie forte.

Tous les présidents d’institutions ont félicité le Chef du Gouvernement pour sa nomination et surtout la confiance placée en lui par le Président de la République. Ils ont loué ses qualités d’homme loyal, rigoureux et grand travailleur.

A l’Assemblée nationale, il a été reçu par le Président Issiaka Sidibé entouré de certains membres du Bureau du parlement. Ici il a été surtout question des relations entre le législatif et l’exécutif. Le Premier ministre a dit sa confiance en l’institution pour examiner et adopter la soixantaine de textes déposés par le Gouvernement pour la session d’avril en cours. Le président Sidibé l’a assuré de la volonté de l’Assemblée à œuvrer pour une relation cordiale et empreinte de bonne collaboration républicaine.

A la Cour suprême, le Président Nouhoum Tapily s’est réjoui de la visite du nouveau chef du Gouvernement trois jours après l’aménagement de la Cour dans son nouveau siège flambant neuf à Bolé en commune VI. Cela augure d’une parfaite relation entre l’exécutif et le judiciaire. Il a rappelé les défis d’une justice saine et équitable pour la démocratie malienne.

La Présidente Manassa Dagnoko de la Cour Constitutionnelle, quant à elle, a rappelé le rôle fondamental de justice constitutionnelle conféré à l’institution qu’elle dirige mais qui reste méconnu du grand public qui voit plutôt en ses charges uniquement la matière électorale. C’est pourquoi elle a attiré l’attention du Chef du Gouvernement sur la nécessité d’une coopération entre les deux institutions pour la vulgarisation de textes législatifs et réglementaires et ceux des institutions dans nos langues au bénéfice des citoyens.

Des textes, le Haut Conseil des Collectivités territoriales en élabore également avec la conception d’une charte environnementale et le cadre juridique des conventions locales à l’intention des décideurs et des citoyens. Le Président Mamadou Satigui Sidibé a assuré le Premier ministre du soutien de son institution qui continuera son rôle consultatif sur les textes du Gouvernement.

Le Conseil économique, culturel et social est l’œil et l’oreille du peuple surtout en matière sociale car il est le condensé de la société civile. C’est pourquoi, a confié son président Boulkassoum Haidara, il a suivi avec un grand intérêt le dénouement heureux de la grève de la santé. Une action pour laquelle il a ténu à féliciter le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA et le Gouvernement.

Le Premier ministre a tendu une oreille attentive aux exposés des différents présidents d’institutions auprès desquels, a-t-il dit, il est allé se ressourcer et obtenir leurs sages conseils. Il leur a surtout expliqué les quatre axes de la lettre de mission que le Président de la République a adressée au nouveau gouvernement. Il s’agit d’une mise en œuvre rapide de l’Accord dont un des piliers sera le projet de révision constitutionnelle, de l’apaisement du front social, de la mise en route diligente du Programme présidentiel d’urgences sociales et du renforcement de l’image extérieure du pays à travers une diplomatie malienne efficace.

(Cellule Communication de la Primature)