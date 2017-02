Welcome! Log into your account

Il nous est revenu que Mara et Poulo tentent de se positionner face à l’Adema et les autres partis qui commencent à faire monter les enchères. Reste à savoir si cette nouvelle alliance a des chances de prospérer d’autant que chacun d’eux croit en son étoile.

Si Housseini Amion Guindo avait alors plus d’assise politique que Mara, ce dernier voulait pourtant prendre le contrôle de cette alliance. C’était à la veille de l’élection présidentielle avortée de 2012. Par la suite, le regroupement politique PUR a battu de l’aile et le coup d’Etat aidant, les deux hommes ont choisi de travailler en solo. Mara et Poulo ont cette particularité d’être des soutiens de l’ex-junte et par la suite, ils ont soutenu la candidature d’IBK au deuxième tour.

Les présidents des partis Yelema et Codem Moussa Mara et Housseini Amion Guindo se retrouvent à nouveau. Une nouvelle alliance en gestation qui fait déjà polémique au sein de la classe politique. Les deux personnalités ont la particularité d’être jeunes chefs de partis politiques, mais ne sont jamais parvenus à s’entendre sur une démarche politique commune.

You are going to send email to