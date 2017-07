Le lancement de cette compétition pour rendre la presse plus professionnelle a eu lieu samedi dernier à la maison des jeunes. Il s’agit à travers cette initiative de renforcer les capacités de la jeune génération de reporters. C’est pourquoi il a été demandé aux postulants de se pencher sur cette thématique : « Rôle de la presse dans la mise en œuvre de l’accord de paix issu du processus d’Alger ».

En effet le concours s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement de capacité et de soutien à la nouvelle génération de jeunes reporters. La compétition est ouverte à tout journaliste professionnel exerçant dans un organe médiatique public ou privé. Les postulants doivent concourir dans l’une des catégories suivantes : Radio, Télé, Presse Ecrite, Presse en Ligne. Les œuvres doivent être déposées à la Maison de la presse au plus tard le 30 Août 2017. Les productions en compétition doivent avoir été publiées ou diffusées en langue française entre le 1 janvier et le 30 Août 2017.

Dans un français simple le président de l’Organisation des Jeunes Reporters du Mali Kassim Traoré a fait savoir qu’il est plus que jamais nécessaire de rendre la presse plus professionnelle pour l’adapter au contexte mondial ou l’information reste l’arme principale. Pour lui cette initiative est plus que salutaire car elle permettra aux jeunes journalistes de faire valoir leurs talents.

Badou S. Koba