Dans l’affaire opposant l’honorable Karim Keita au directeur de publication du journal ‘’Le Sphinx’’, le tribunal de grande instance de la commune III avait tranché le dossier en faveur du journaliste Adama Dramé. Les avocats de Karim Keïta se sont montrés insatisfaits de cette décision du procureur. Ils ont fait un recours à la cour d’appel de Bamako pour réexaminer le dossier. C’est à travers une conférence de presse ténue ce jeudi 29 juin à la maison de la presse que cette déclaration a été faite par le collectif des avocats de la défense devant des dizaines de journalistes.

La cérémonie a enregistré la présence de quatre Avocats : Me Boubèye Maiga , Me Lassana Diawara, Me Alpha Abib Koné, Me Yaro. Pour rappel, le journaliste Dramé avait publié des articles contre l’honorable Karim Keita, député de la commune II, Président de la commission Défense. Il était cité avoir acheté l’hôtel les hirondelles à 4(quatre) milliards et il aurait aidé un homme d’affaires véreux du nom de Seydou Bathily dit Lo, qui avait subtilisé dans les caisses du trésor public une somme de 5(cinq) milliaires, dans le viseur des recouvreurs des créances de l’Etat ; ce dernier sous la pression des commis de l’Etat aurait donné un chèque sans provision. Karim est aussi cité propriétaire d’une station d’essence près de l’hôtel.

Les avocats de la défense précisent que les faits reprochés à leur client par le journaliste n’ont aucun fondement. Ils qualifient la série d’articles de diffamation.

Pour eux, les Avocats Adama Dramé, lors du procès, ont soulevé des exceptions autrement, des moyens qui permettent à la forme de réfuter les prétentions du demandeur sans examen de l’affaire au fond. Ils ont soulevé plusieurs types d’exceptions…

Pour ces avocats, ce n’est pas à leur client de venir avec la preuve mais plutôt, Dramé qui a écrit dans son journal.

Les avocats s’inscrivent dans la dynamique de reexamination du dossier.

Abdramane SAMAKE