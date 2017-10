Le nouvel organe de régulation de la communication malienne veut tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité du paysage audiovisuel de notre pays. La Haute Autorité de Communication(HAC), comme c’est d’elle qu’il s’agit, a pris certaines mesures en ce qui concerne la gestion des chaines de télévisions qui diffusent en toute violation des textes. C’est dans cette logique que la Maison de la Presse a servi de cadre mardi pour la cérémonie de lancement de la procédure de dépouillement des candidatures télé par la HAC. C’était sous la présidence de l’ancien ministre Gaoussou Drabo, président de la commission d’appel à candidature, en présence de plusieurs membres de la HAC.

D’entrée de jeu, Gaoussou Drabo a, au nom du collège de la HAC, rendu un vibrant hommage à la mémoire de Yacouba Diarra décédé le 2 octobre dernier. Le défunt était le président de la commission technique et scientifique de la HAC, a rappelé Gaoussou. Avant de demander à l’assistance d’observer une minute de silence pour le repos de l’âme de l’illustre disparu. Selon le doyen Drabo, cette cérémonie s’inscrit dans le cycle du processus d’appel à candidature portant sur l’établissement et l’exploitation des nouveaux services privés de communication, lancé le 13 juin 2017 par la HAC. Ce processus inclut aussi les radios privées commerciales et non-commerciales, les entreprises de réseaux de diffusion ainsi que les télévisions privées commerciales et non-commerciales, a indiqué le président de la commission d’appel à candidature. A ses dires, il y a deux semaines l’appel à candidature pour les diffuseurs a été déclaré infructueux par la HAC. A l’entendre, celui concernant les radios privées a permis de retenir 37 candidats à qui il sera officiellement affectées des fréquences après la signature d’une convention entre eux et la HAC. Il a fait comprendre que la conclusion de ces deux opérations permet à la HAC d’engager le processus de dépouillement des dossiers des télévisions privées. Pour celles-ci, c’est-à-dire les télévisions privées commerciales et non-commerciales, l’ancien ministre Gaoussou Drabo a dit que l’appel à candidature a été lancé le 13 juillet 2017 et s’est clôturé le 15 août 2017 à minuit. Toutefois, il a précisé que l’appel à candidature se limite dans un premier temps uniquement aux programmes diffusés à partir du district de Bamako. Il a ajouté que cet appel porte sur les autorisations d’établissement et d’exploitation à accorder à 4 éditeurs de télévisions privées dont 3 télévisions commerciales et une télévision non-commerciales. Pour ce faire, G. Drabo a déclaré que 34 dossiers de candidatures ont été reçus au siège de la HAC.

Dans son intervention, le président de la commission d’appel à candidature à la HAC a précisé que dès le début du processus, l’organe a eu à répondre aux interrogations des promoteurs de télévisions qui s’inquiétaient du nombre restreint des autorisations mises en jeu et du fait que le processus se limite seulement dans la capitale. Selon l’ancien de l’AMAP, la volonté constamment affichée de la HAC est d’observer à l’égard de tous les candidats une démarche courtoise, pédagogique, inclusif, privilégiant l’écoute mutuel et la franchise dans les échanges. A ce titre, il a signalé que les membres de la HAC ont eu le 17 juillet 2017 une rencontre extrêmement positive avec l’Association malienne des télévisions libres. A en croire Drabo, une fois qu’une diffusion sécurisée sera garantie par un plus grand nombre d’éditeurs, la HAC procédera au lancement d’un deuxième appel à candidature pour un plus grand nombre de télévision privées. Il a souligné que ce dialogue entretenu avec les candidats promoteurs a convaincu la HAC de dégager au bénéfice de ces derniers, une formule transitoire qui consolide tout à la fois le respect de la légalité et une certaine souplesse dans le traitement de la situation actuelle. Ainsi, dit-il, les télévisions privées en situation irrégulière ont été autorisées à diffuser jusqu’à proclamation des résultats de l’appel à candidature avec une limitation des volumes horaires des programme fixée à 6 heures : ouverture de l’antenne à 18h et fermeture à minuit. Selon Gaoussou Drabo, les promoteurs de télévisions ont accepté ces différentes mesures dans un esprit de conciliation et de sacrifice et de dialogue avec la HAC. Au nom du président de la HAC, il a salué le comportement responsable des promoteurs de télévisions privées, des distributeurs de programmes et des candidats. A cette occasion, le doyen a soutenu que les exigences présentes dans le dossier de candidature ont pour unique but de favoriser l’émergence des télévisions privées fiables répondant aux attentes de nos concitoyens et rehaussant le prestige de l’audiovisuel malien. Pour finir, il a fait comprendre que dès le mercredi 11 octobre, la HAC entamera le processus de dépouillement des dossiers en ce basant des principes de son règlement intérieur et du concours d’experts extérieurs.

L’intervention du ministre Gaoussou sera suivie de la lecture de la liste des 34 candidats, par le rapporteur général de la HAC, Sega Diarra.

Jean Goïta