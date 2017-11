Le Directeur de publication du Bihebdomadaire ‘’ Le Pays’’, Boubacar Yalkoué, a été entendu hier, mardi, au tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako par le procureur Dramane Diarra et le juge d’instruction Famakan Cissé. Sa convocation fait suite à une publication où des témoins indexent ouvertement la Direction générale de la sécurité d’Etat (DGSE) et le fils du président de la République Karim Kéita dans la disparition de notre confrère Birama Touré.

Arrivé aux environs de 9h30 minutes au tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako où il y’avait une foule immense venue lui magnifier son soutien, notre confrère Boubacar Yalkoué a été auditionné pendant plus de 3 heures par le procureur Dramane Diarra et le juge d’instruction Famakan Cissé.

Après cette série de questions réponses, à la sortie de Boubacar Yalkoué, on apprend par la voix d’un de ses confrères, Saxe de la radio RFM, que la justice continuera la procédure. ‘’Yalkoué a été entendu, c’est normal dans un pays de droit et la presse respecte les lois de la République’’. La suite du dossier, les gens le sauront après, a-t-il indiqué.

En tout cas, le Dirpub du’’ Le Pays’’ Boubacar Yalkoué a joué son rôle de journaliste en faisant des révélations sur cette affaire. Des pistes ont été données, il appartient donc au juge d’instruction chargé du dossier de creuser davantage pour l’éclosion de la vérité.

Force est de reconnaitre que les récentes parutions du journal ’’Le Pays’’ ont permis de faire bouger les choses dans cette affaire Birama Touré. Son Dirpub Boubacar Yalkoué qui, après la publication titrée : « Des codétenus de notre confrère, Birama Touré, à la DGSE révèlent : ‘’Birama a été enlevé et séquestré dans les cellules de la DGSE sur instruction de l’honorable Karim Keïta’’ » , a essuyé toute sorte d’injures sur les réseaux sociaux. Mais, il est resté imperturbable. Et après son audition, Yalkoué est sorti grandi et il honore la corporation.

Soutien massif à Yalkoué

Depuis la parution de l’article du ‘’ Le Pays’’ où des témoins incriminent le fils du président de la République Karim Kéita et la DGSE , la somme de 6 millions de FCFA a été déboursée par le régime pour dénigrer les allégations sur les réseaux sociaux. Eu égard de cela, le Dirpub Boubacar Yalkoué a reçu le soutien total et massif des activistes, le CDR, des journalistes, des hommes politiques, des démocrates et des républicains et surtout la famille fondatrice de Bamako les ‘’Touré’’.

Ce soutien a été matérialisé hier puisque la devanture du tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako était bondée de monde.

Rappelons que le journaliste Birama Touré a été porté disparu dans les circonstances douteuses depuis le 29 janvier 2016. Une enquête a été ouverte mais sans résultats escomptés. Depuis, c’était un silence coupable à tous les niveaux.

Aliou Touré

