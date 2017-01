Depuis la disparition de Birama Touré le 29 janvier dernier, toutes les pistes, selon les autorités, auraient été empruntées et exploitées, sauf probablement son assassinat.

Pour rappel, après l’assassinat au siège du Journal Charlie Hebdo en France, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a effectué le long déplacement de la France par sympathie aux hommes de médias tombés sous les balles des terroristes. Idem pour les assassinats de Ghislaine Dupont et Claude Verlon où nos autorités ont fait une sortie médiatique remarquée pour compatir aux douleurs de la presse et de leurs familles éplorées dénonçant une tuerie lâche et barbare. Et pourtant, personne n’a encore levé le voile sur le cas Birama Touré qui pourrait ne pas être en vie. Un avocat célèbre m’a dit qu’il connait là où il se trouve. Peut-être sa tombe ?

Mais, IBK est personnellement interpelé sur le sujet. Il faut rappeler que des sources indiquent qu’il a reçu un appel téléphonique qui aurait conduit à son enlèvement, puis à sa disparition. Qui aurait donc tué Birama Touré et à quel dessein ? IBK, pitié, une âme en vaut une autre, le directeur du Journal Le Matinal que je suis vous prie de tout mon cœur, pour l’Amour du Ciel et de la Patrie, et pour le respect pour son Prochain, de vous impliquer personnellement pour le cas Birama Touré. IBK, faites- le pour votre honneur en tant que Président du Mali, vous êtes notre dernier recours. IBK, la disparition de Birama Touré, votre homonyme est un cas de conscience pour vous. J’interpelle aussi mon frère et infatigable Moussa Diawara Directeur de la Sécurité d’Etat de nous aider à retrouver Birama Touré. Moussa, réveille-toi.

Issiaka Sidibé