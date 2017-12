Le Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population et le développement est créé ce mardi 5décembre 2017 en faveur d’une assemblée générale tenue à Golf Hôtel à Abidjan. Alassane Cissé, journaliste à la RTS a été porté à la tête dudit réseau pour un mandat de trois ans.

-Maliweb.net– Vénus du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina, du Mali et de la Côte d’Ivoire, les professionnels en information et spécialistes en communication ont mis en place un Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population et le développement en marge de la 19ème édition de ICASA 2017.

La mission du réseau est de contribuer à l’appropriation par les professionnels africains de l’information et de la communication des questions liées à la santé, la population et le développement, et à la capture du Dividende démographique.

Alassane Cissé, journaliste à la RTS, président de l’Association sénégalaise des journalistes pour la santé et la population est élu président du réseau pour un mandat de trois ans.

Comme rappelé par Monsieur Cissé, la création de ce réseau émane d’un long processus, une initiative accompagnée par l’UNFPA notamment son directeur régional, Mabingue Ngom. Une initiative lancée lors du Sommet de l’Union Africaine en janvier 2017 à Addis-Abeba, réfléchie au Forum Africa Rebranding 2017 à Bruxelles, mûrie à Abidjan I au Sommet des Premières Dames en octobre dernier et enfin à ICASA 2017 avec la mise en place du bureau du réseau. Tout au long du processus l’initiative a bénéficié du soutien sans faille du Bureau régional de l’UNFPA.

Selon le directeur de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Monsieur Ngom, via le réseau les professionnels africains et les communicateurs pourront pleinement jouer leur partition dans le processus de la capture du Dividende démographique.

Le bureau élu sur un mandat de trois, s’est doté d’un plan d’action annuel qui va être soutenu par l’UNFPA et mis en œuvre en collaboration avec le projet SWEDD et les réseaux des parlementaires et des jeunes (Afriyan) tous engagés dans le processus de la capture du dividende démographique conformément à la feuille de route de l’UA.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

