Le Club des amis de l’Union européenne (Caue), en partenariat avec l’Organisation des journalistes reporters du Mali (Ojrm), a lancé samedi 22 juillet, à la Maison des jeunes, la 4ème édition du concours «Talents de presse». Cette activité a enregistré la présence du président du (Caue), Ibrahim Soufountera, du secrétaire général Kassim Traoré et d’autres membres de l’Ojrm.

Le Club des amis de l’Union européenne au Mali (Caue), l’Organisation des jeunes reporters du Mali, avec l’appui de leur partenaire, entendent contribuer de manière significative au retour définitif de la paix dans notre pays, à travers une mise en œuvre diligente et efficiente de l’accord de paix et de réconciliation. Au moyen du concours de meilleurs reportages dénommé «Talents de presse».

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement de capacités et de soutien à la nouvelle génération de jeunes reporters. Il a pour objectif de permettre aux jeunes reporters du Mali d’exprimer leur vision sur la thématique : «Rôle de la presse dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger».

La compétition est ouverte à tous les journalistes professionnels exerçant dans un organe médiatique public ou privé du Mali. Les participants sont invités à faire des reportages exprimant leur vision sur le «Rôle de la presse dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger».

Les différentes catégories sont la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne. Les œuvres de la presse écrite et celles en ligne ne doivent pas dépasser 6.000 mots. Elles doivent être déposées à la Maison de la presse au plus tard le 30 août 2017. Les productions radiophoniques ne doivent pas dépasser 6,30 minutes et celles de la télé ne doivent pas dépasser 26 minutes.

Les dossiers seront constitués d’une attestation de l’organe de presse ayant publié l’œuvre du postulant, confirmant son appartenance ou sa collaboration à la rédaction ; en plus d’une déclaration écrite de cession de ses droits de reproduction signée, autorisant le Club des amis de l’Union européenne à utiliser les œuvres primées, sans aucune compensation. Le formulaire de candidature pour «Talents de presse» est à retirer à la Maison de la Presse.

Pour le président du Caue, Ibrahim Soufountera, les hommes de presse jouent un rôle essentiel dans la promotion du vivre ensemble, de la tolérance et la cohésion sociale. Il est alors nécessaire de les impliquer davantage dans ce processus, a-t-il estimé.

Avant d’ajouter : «Je ne doute point de l’engouement que suscitera ce quatrième concours (Talents de presse), car nul ne doute que dans les jours à venir, nous aurons le plaisir d’apprendre et de nous enrichir un peu plus, à travers les différents éléments que nos talents produiront sur cette thématique dont la pertinence n’est plus à démontrer».

Pour terminer, il a espéré la participation qualitative et quantitative des journalistes à cette compétition, comme lors des trois éditions précédentes. D’autant que, selon lui, «c’est une sensibilisation du grand public sur les enjeux et les dividendes de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger».

Rappelons que le Club des amis de l’Union européenne au Mali a été créé en 1997 et il a toujours été accompagné par l’Ojrm. Cependant, cela fait deux ans maintenant que «Talents de presse» n’était plus organisé, en raison de l’installation de la nouvelle délégation de l’Union européenne au Mali.

A. Y. SAMAKE et K. KARABENTA/Stagiaires