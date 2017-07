C’est dans l’objectif de rapprocher davantage les médias du monde des finances afin de les doter de connaissances réelles sur ce secteur que les responsables du Cadre de concertation des directeurs de publication (CCDP), en collaboration avec l’APBEF, ont organisé le samedi 22 juillet à la Maison de la Presse, une journée de sensibilisation à l’intention des journalistes.

Cette rencontre était présidée par le coordinateur du CCDP, Boubacar Bany Zan. C’était en présence du représentant de la Maison de la presse, Abdoul Majid Thiam, du Directeur général adjoint de la Compagnie financière africaine, (COFINA) Gaoussou Marico et du maitre de conférence, Papa Sadio Traoré.

Une trentaine de journalistes de la radio, de la presse écrite et de l’audiovisuel ont pris part à cette journée d’échanges du CCDP.

Dans son mot d’ouverture de la session de formation, le coordinateur de CCDP, Aboubacar Bany Zan a planté le décor en soulignant la nécessité d’une telle initiative : « nous sommes tous, dans la grande majorité, usagers des banques, qui pour ouvrir un compte, qui pour effectuer des opérations diverses, qui pour faire un article de presse sur les activités de telle ou telle banque ».

Cette formation permettra à ses participants de se familiariser avec de nombreux mots et concepts des banques et par la même occasion être un lien professionnel entre les institutions financières et ou bancaires et les usagers a t-il dit.

Pour finir, Aboubacar Bany Zan a remercié l’APBEF pour sa disponibilité et son accompagnement.

Au cours de la rencontre, le Directeur adjoint de COFINA a fait un exposé sur les terminologies du système bancaire et du système financier. Dans sa présentation, il a expliqué les organismes financiers nationaux et internationaux, les usages des cartes de crédits, des chèques, la gestion des comptes, le fonctionnement des marchés financières, le rôle des banques primaires et des banques secondaires, le cadre institutionnel, les risques du métier de la finance et les organismes de contrôle ainsi que leurs rôle. La rencontre s’est poursuivie par un échange fructueux au cours duquel les conférenciers ont éclairé la lanterne des panelistes sur les différentes préoccupations soulevées.

Les initiateurs de la rencontre, ont promis de la pérenniser à travers d’organisations très prochainement d’autres sessions de formation.

Rappelons que le CCDP est un cadre qui entend répondre aux aspirations des hommes de médias en général et en particulier la presse écrite. Sa devise est : confraternité, solidarité, entraide et respect mutuel. Sa mission principale est entre autres, la formation et l’amélioration des conditions de vie et de travail du journaliste.

Mohamed Naman Keita