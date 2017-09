Nous ne cesserons jamais de dire que la mise √† touche des anciens de Radio-Mali, devenue par la suite l’Ortm, est un g√Ęchis. D’abord pour ces milliers d’auditeurs en qui ils ont cr√©√© l’envie d’√™tre toujours coll√©s au transistor dans les ann√©es 1970-1980. Mais aussi pour cette nouvelle g√©n√©ration de l’Ortm, pour laquelle ils auraient pu constituer un pool de formateurs pour leur inculquer les vraies notions du m√©tier. Ces anciens ont exerc√© le m√©tier de journaliste √† un moment o√Ļ sa passion se cultivait. Il ne saurait √™tre aujourd’hui un complexe, en confiant certaines √©missions √† ces sommit√©s, √† l’occasion des grands √©v√©nements. Or, un journaliste, d’apr√®s un de nos doyens, est comme un m√©decin, un ing√©nieur. C’est-√†-dire qu’au fur √† mesure qu’il vieillit, il assoit ses exp√©riences, et devient plus efficace donc plus utile.¬† Pourtant, ces anciens journalistes qui ont tout donn√© afin que l’Ortm soit ce qu’il est aujourd’hui, sont fiers, dans leur retraite, d’avoir servi le pays. Parmi eux, il y a Baba Djourt√©. Nous sommes all√©s √† la rencontre de ce natif de Loulouni, cercle de Kadiolo, dans la r√©gion de Sikasso. Qui est Baba Djourt√© ?

Nous √©tions encore au cycle fondamental quand la voix de Baba Djourt√©, comme celles des Lamine Coulibaly, Baba Dagama√Įssa, Djibril M’Bodge, r√©sonnaient sur Radio-Mali √† la fin des ann√©es 1970. L’homme avait une voix radiophonique extraordinaire. Il pr√©sentait le journal et dirigeait les d√©bats dans une simplicit√© d√©concertante. Cette dext√©rit√© dans l’exercice du m√©tier a √©t√© un facteur d√©terminant dans son ascension √† la Radiodiffusion T√©l√©vision du Mali devenue par la suite l’Office de radiodiffusion t√©l√©vision du Mali (Ortm). Un de ses coll√®gues de Radio-Mali nous confie que Baba Djourt√© √©tait tellement passionn√© qu’il n’a pas vu ses enfants grandir. Parce qu’il √©tait tout le temps au boulot et chaque fois qu’un probl√®me se posait, on l’appelait quelle que soit l’heure.

Que de sommets couverts !

C’est cette passion pour le m√©tier qui lui a permis d’interviewer avec une grande aisance des hommes d’Etat comme F√©lix Houphou√ęt Boigny de la C√īte d’Ivoire, L√©opold S√©dar Senghor du S√©n√©gal, Ahmed S√©kou Tour√© de la Guin√©e.¬† C’est lui qui a eu le privil√®ge de couvrir le sommet France-Afrique de La Baule sous Fran√ßois Mitterrand et qui a √©t√© un tournant d√©cisif pour la d√©mocratisation en Afrique. Baba Djourt√© retient de ce sommet ce fameux discours de Fran√ßois Mitterrand et la r√©ponse donn√©e par le roi Hassan II au nom de ses pairs africains. On se rappelle que le doyen marocain a dit au pr√©sident fran√ßais que l’Occident a mis plus de 200 ans pour aller √† la d√©mocratie. Et que, avec seulement 30 ans, on doit vraiment laisser l’Afrique aller √† son rythme. La suite est connue : les r√©calcitrants au multipartisme le paieront cash √† l’image du pr√©sident Moussa Traor√©.

Moult sommets de chefs d’Etat √† Bamako et √† l’√©tranger ont marqu√© Baba Djourt√© dans sa carri√®re de journaliste. Parce qu’il n’est pas donn√© √† tous les journalistes de couvrir les grands √©v√©nements.

Quand nous l’avons rencontr√© √† son domicile √† Faladi√©, le doyen Baba Djourt√© s’est dit r√©joui de la bonne initiative de la direction de votre hebdo pr√©f√©r√© d’avoir cr√©√© la rubrique ” Que sont-ils devenus ? “. Surtout qu’en son temps, il avait demand√© la m√™me rubrique √† feu Demba Coulibaly, mais sous une autre forme. Parce qu’il se dit convaincu que l’histoire ne doit pas se perdre dans ses propres m√©andres. Bref, le journal est en train de combler un vide qui lui tenait √† cŇďur

Au premier contact avec Baba Djourt√©, nous avons relev√© en l’homme une qualit√© : il est profond√©ment enracin√© dans la culture de son terroir qui l’a vu naitre, Sikasso et le pays S√©noufo.

Pari gagné partout…

Fruit de l’√©cole coloniale qu’il a fr√©quent√©e en 1954 √† Loulouni, √† un moment o√Ļ l’√©cole¬† √©tait tr√®s dure et peu de parents acceptaient de scolariser leurs enfants, Baba Djourt√© n’avait pas l’√Ęge requis, mais puisque son p√®re tenait √† ses √©tudes, il a fait 7 km¬† pour demander au directeur d’√©cole de l’inscrire. Apr√®s Loulouni, Baba Djourt√© s’en va √† Sikasso pour poursuivre ses √©tudes, au¬† cours compl√©mentaire, puis au Coll√®ge moderne.

En 1965, il obtint le DEF (Dipl√īme d’Etudes fondamentales) et se retrouve au lyc√©e Askia Mohamed, s√©ries Lettres modernes, en compagnie de Souleymane Drabo (journaliste √©m√©rite de L’Essor, ancien directeur g√©n√©ral de l’Amap).

Le Mali ayant √©t√© frapp√© par une √©pid√©mie de m√©ningite en 1969, les autorit√©s ont √©t√© contraintes √† la fermeture des √©coles et avaient diff√©r√© la tenue du Baccalaur√©at √† juillet. Cette ann√©e 1969 a consacr√© aussi le premier pas de l’homme sur la lune. Notre h√©ros avoue avoir v√©cu cet √©v√©nement sur Radio-Mali. Des rep√®res concrets pour Baba Djourt√© pour nous dire qu’il a re√ßu le Baccalaur√©at¬† la m√™me ann√©e.

Nanti de ce visa pour entamer des √©tudes sup√©rieures, il b√©n√©ficie d’une bourse pour une √©cole de journalisme √† Strasbourg. Pourquoi directement sur le chemin du journalisme lorsqu’on sait que bon nombre de ses coll√®gues ont forc√© leur destin pour √™tre journaliste ? Baba Djourt√© soutient qu’√† la veille des examens, chaque candidat devait faire trois choix pour d√©finir son avenir. C’est ainsi qu’il¬† a choisi d’abord le journalisme, ensuite la fili√®re Iinterpr√©tariat-agent technique de voyage et l’Ena. Sa passion pour la radio a guid√© ses ambitions pour le journalisme.¬† Il ne fera qu’une ann√©e en France. Puisque l’ann√©e suivante, le Cesti venait d’ouvrir ses portes et le gouvernement malien a transf√©r√© tous ses boursiers √† Dakar. Baba Djourt√© termine ses √©tudes dans la capitale s√©n√©galaise en 1974, avec la sp√©cialit√© Radio-T√©l√©vision.

C’est seulement en 1978 qu’il fait ses premiers pas √† Radio-Mali en tant que journaliste stagiaire. Apr√®s son stage probatoire, il est nomm√© chef Section Reportages, puis R√©dacteur en chef du journal de 1983 √† 1988.¬† Il dirigera ensuite durant quatre¬† ans (1988 √† 1991) la Division Information de la Radiodiffusion T√©l√©vision du Mali (Rtm). De 1994 √† 1997, Djourt√© occupa le m√™me poste, mais cette fois-ci √† l’Ortm. En m√™me temps, il est un pr√©sentateur attitr√© du journal t√©l√©vis√©.

Il quitte d√©finitivement¬† l’Ortm¬† en octobre 1997 pour l’Administration g√©n√©rale, parce qu’il passera le reste de sa carri√®re dans un autre milieu, diff√©rent de l’Ortm. D’abord, comme Conseiller¬† √† la communication charg√© des m√©dias dans son d√©partement de tutelle, ensuite ce fut le tour de la D√©l√©gation G√©n√©rale aux √©lections en 2001 dont on lui confia la Section Communication. Une ann√©e plus tard, il rejoint la Commission de r√©gulation de l’eau et de l’√©lectricit√© (Cree). Dans cette boite o√Ļ il a √©t√© appel√© pour donner plus de visibilit√© aux actions de la structure, Baba Djourt√©¬† a gagn√© le pari pour avoir combl√© les attentes. Sa retraite en 2009 a cr√©√© une certaine crainte par rapport √† la gestion de l’h√©ritage qu’il a laiss√©.

Au moment de quitter la Cree, le directeur de la radio Libert√© lui fait appel. Dans cette nouvelle aventure, il cr√©e l’√©mission “En toute libert√© “.

Parall√®lement √† ce nouvel emploi du temps, il fait des consultations pour l’Institut Panos de Dakar et une Ong Sud-africaine dont les travaux ont concern√© les organes audio-visuels en Afrique, cas du Mali ; ensuite une enqu√™te sur ”¬† Africa Gouvernance Monotoring and Advocacy Project, Open Society Initiative for West Africa , Open Society Media Program “.

Mandela et Jessy Jackson

Comme temps forts de sa carri√®re, Baba Djourt√© se rappelle de son premier grand reportage. En tant qu’homme de terrain, il a dirig√© une enqu√™te sur les probl√®mes d’eau dans les secteurs de Kolokani et Nara, en passant par la vall√©e du Serpent (affluent ass√©ch√© du fleuve Niger). Durant une semaine, le soir, il avait de la peine √† se laver, tellement que les conditions de travail et de vie √©taient p√©nibles. Des populations parcouraient 7 km pour se procurer un seau d’eau. Nous sommes dans les ann√©es 1979-1980.

Avec l’av√®nement de la t√©l√©vision en septembre 1983, la d√©valuation du franc Cfa en juin 1984 lui donne l’inspiration de s’int√©resser au march√© de la pomme de terre, dans le contexte de la chute du franc malien. Au cours de cette mission, il fait d’une pierre deux coups. C’est-√†-dire qu’il en a profit√© pour r√©aliser un dossier sur la culture du caf√©, du cacao et de la cola dans la r√©gion de Sikasso, plus pr√©cis√©ment √† Pissasso, √† 50 km au sud Est de Sikasso. C’√©tait l’occasion pour lui de prouver que ces produits sont cultiv√©s au Mali.

Les diff√©rentes √©missions qu’il a cr√©√©es durant son s√©jour √† Radio-Mali, √† la Rtm et √† l’Ortm, constituent les moments forts de sa carri√®re, notamment : “R√©tro 7” en 1987, tous les dimanches apr√®s le journal parl√©, “Les m√©andres de l’histoire” gr√Ęce √† l’appui du Professeur Bakary Kamian, “L’invit√© du dimanche” o√Ļ tous les ministres du gouvernement passaient. On se rappelle que cette √©mission a √©t√© transplant√©e √† la t√©l√© √† sa cr√©ation.

Au-del√† des cr√©ations de telles √©missions qui ont fini par s’imposer et demeurer plus tard des rep√®res pour la jeune g√©n√©ration, la rencontre des grandes personnalit√©s ne peut passer inaper√ßue dans la carri√®re d’un journaliste. C’est pourquoi, notre h√©ros n’oublie pas encore ces poign√©es de mains avec deux grandes personnalit√©s du monde : l’ex pr√©sident Sud-africain, Nelson Mandela lors de l’ind√©pendance de la Namibie √† Windhoek et le s√©nateur Am√©ricain Jessy Jackson, grand d√©fenseur des droits civiques des noirs Am√©ricains aux Etats Unis.

Apr√®s 20 ans dans une boite comme l’Ortm, avec un temps sous la coupe d’un r√©gime dictatorial, les mauvais souvenirs sont en quelque sorte le cours normal des choses. Autrement dit, Baba Djourt√©, comme tous ces anciens de la radio Mali et de l’Ortm ont travaill√© dans les mauvaises conditions, √† cause du manque d’√©quipements, avec comme cons√©quence ces multiples reportages annul√©s √† la derni√®re minute. Que dire de ces consignes du Cmln par rapport √† la couverture de certains √©v√©nements ? Or on sait que rien n’est plus contraignant pour un journaliste que son cadrage dans ce qu’il fait, √† un moment o√Ļ il a des valeurs √† faire valoir. Dommage, c’est cela aussi les al√©as li√©s au m√©tier.

Comme anecdote, Baba Djourt√© se rappelle encore de cette interview pr√©par√©e √† l’avance, du ministre de l’Education nationale et √† lui remise par le directeur de Cabinet √† la veille d’une rentr√©e scolaire.¬† Apr√®s avoir lu le papier, il le remet au Dircab en lui disant que le texte est tr√®s bon, mais le manque de professionnalisme dans sa conception l’emp√™che de le prendre pour poser des questions au Ministre. La logique voudrait bien qu’on lui demande de soumettre le questionnaire. Mais, √† d√©faut, n’importe qui pouvait tendre le micro au ministre avec le syst√®me du Dircab.¬† Etonn√© et surpris par la r√©action de Baba Djourt√©, le directeur de Cabinet lui promet que cela serait la derni√®re fois et au finish il prend ladite interview pr√©par√©e pour tendre son micro au ministre.

Briser le mythe GMT

Au firmament de sa gloire, il n’√©tait pas permis de poser des questions au pr√©sident Moussa Traor√© quand il devait voyager. Baba Djourt√© qui n’√©tait pas d’accord avec cette fa√ßon de faire a √©t√© le premier √† briser le mythe. Comment ?

L’enfant de Loulouni¬† revient sur le gros risque qu’il a pris. ” A quelques heures du voyage du pr√©sident Moussa Traor√©, on me¬† confie une √©quipe pour le reportage √† l’a√©roport, et on m’explique le principe, c’est-√†-dire pas d’interview du chef de l’Etat. Mais, j’ai¬† insist√© √† d√©mystifier cette r√®gle non √©crite. Arriv√© √† S√©nou, je m’installe au bas de la passerelle et mon ministre m’appelle pour poser des questions sur mes intentions, tout en me rappelant le principe. Au m√™me moment, le pr√©sident arrive, le ministre s’en va rejoindre les autres membres du gouvernement. Quand Moussa Traor√© s’appr√™tait √† monter dans l’avion, je lui tends le micro. En bon bambara, il dit ” n’t√© kouma ”¬†¬† (je ne parle pas).¬† Avec cette r√©ponse du pr√©sident, j’ai tourn√© le dos et j’ai fait √† peine dix¬† m√®tres, quand ¬†le protocole du pr√©sident vient m’annoncer que le pr√©sident m’attend dans l’avion pour l’interview. Je suis mont√© dans l’avion et je r√©alise l’interview du pr√©sident. De retour √† la radio, mon ministre me rappelle √† l’ordre et je lui demande ce qu’on fait de l’√©l√©ment. Sur sa demande, je lui explique le contenu et apr√®s √©change, le ministre¬† ordonne la diffusion¬† de l’interview. Au-del√† du risque que j’ai pris, l’important pour moi √©tait d’avoir mis fin √† une r√®gle non √©crite “.

Selon Baba Djourt√©, le temps, le contexte rendent la comparaison difficile entre leur √©poque et aujourd’hui. Parce qu’avec la ligne politique du pays, leur g√©n√©ration √©tait cadr√©e dans tout ce qu’elle faisait. Il arrivait que le directeur de la radio biffe certaines parties du journal parl√©. C’est dire que les conditions de travail √©taient contraignantes. D’autres l’ont compris, raison pour laquelle ils ont pr√©f√©r√©¬† rester √† l’√©tranger, au lieu de venir prendre des salaires d√©risoires dans le pays. Mais lui, Baba Djourt√©, avait une autre ambition: venir servir son pays, le Mali. Chose qu’il a faite parce qu’il est convaincu que le reste devait venir apr√®s.¬† Aujourd’hui, la vie¬† de vieux retrait√© de Baba Djourt√© est partag√©e¬† entre la mosqu√©e, la lecture et les consultations.

O. Roger Sissoko