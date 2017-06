Pour exercer avec satisfaction un mĂ©tier ou une profession, il faut l’aimer et mĂȘme en avoir la passion. Il faut cultiver en soi l’envie de bien faire. C’est Ă ce seul prix que se fera la rĂ©ussite. Tel est le cas de notre hĂ©ros du jour pour la rubrique ” Que sont-ils devenus ? “. Il s’agit de Djibril M’Bodge. Nous nous souvenons encore de cette voix grave sur les antennes de Radio Mali, dans les annĂ©es 1978 -1979, de RFI et d’Africa N°1 de 1983 Ă 1995. Mais aussi de cette silhouette du prĂ©sentateur attitrĂ© du journal tĂ©lĂ©visĂ© au tout dĂ©but de la tĂ©lĂ©vision au Mali, en 1983. Aujourd’hui, notre hĂ©ros savoure une retraite bien mĂ©ritĂ©e dans sa rĂ©sidence aux 300 logements de Garantibougou, Ă Bamako, oĂč nous l’avons rencontrĂ©. Djibril M’Bodge nous conte son passĂ© et son prĂ©sent !

A l’Ă©poque, pas de tĂ©lĂ©, pas de radios privĂ©es, la seule station qu’on Ă©coutait partout dans le pays demeurait la Radio Mali. Certes, la jeune gĂ©nĂ©ration Ă©tait collĂ©e au disque ou phono, mais il y avait au moins dans chaque famille un transistor sur lequel on entendait les voix des Samba Guindo, Balla Moussa KeĂŻta, El hadj Bourama Coulibaly, Samba SidibĂ©Â pour les avis et communiquĂ©s et les spots publicitaires.

Le journal parlĂ© Ă©tait l’affaire d’une gĂ©nĂ©ration de grands journalistes comme Daouda N’Diaye, Baba DagamaĂŻssa, Lamine Coulibaly, Djibril M’Bodge, AĂŻssata CissĂ©, Fatim SidibĂ©, Thiona Mathieu KonĂ©. Ils donnaient un goĂ»t Ă la profession de journaliste et cultivaient en l’auditoire l’envie de les rĂ©Ă©couter tout le temps. Mais hĂ©las ! Ils ont disparu des Ă©crans radars. Certains sont dĂ©cĂ©dĂ©s, d’autres sont Ă la retraite. Mais ce qui est incomprĂ©hensible et paradoxal, ces monuments de la presse parlĂ©e sont tombĂ©s dans l’anonymat total.

Baba Daga, aprĂšs avoir quittĂ© son poste de conseiller technique au ministĂšre des Finances, a passĂ© des annĂ©es Ă la maison, sans ĂȘtre rĂ©affectĂ© dans un service Ă l’Ortm. A l’image de Balli Idrissa Sissoko qui chĂŽme depuis qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© de son poste de directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ortm. Djibril M’Bodge a subi le mĂȘme sort. Thiona Mathieu KonĂ© et Lamine Coulibaly ont prĂ©fĂ©rĂ© s’en aller. Avec leur expĂ©rience, leur dextĂ©ritĂ©, leur amour pour la profession, ils auraient dĂ» ĂȘtre un pool de formateurs pour la jeune gĂ©nĂ©ration. Surtout que la passion du service public est devenue le slogan de l’Ortm. Confier aujourd’hui un dĂ©bat tĂ©lĂ©visĂ© Ă Djibril M’Bodge ou Ă AĂŻssata CissĂ© donnerait un autre goĂ»t Ă l’Ă©vĂ©nement.

Dans tous les cas, ces doyens de la presse parlĂ©e continuent leur vie dans le silence. A l’image d’un Djibril M’Bodge que nous avons rencontrĂ© Ă son domicile aux 300 logements de Garantibougou.

Non Ă la craie !

L’homme, ĂągĂ© aujourd’hui de 64 ans (il est nĂ© le 27 fĂ©vrier 1953) se dit passionnĂ© de radio comme la Voix d’AmĂ©rique, de voyages et de grandes rencontres. C’est pourquoi, dans sa tendre jeunesse, il dĂ©sirait l’une des trois professions : avocat, journaliste ou pilote. Mais comment ? Contre toute attente aprĂšs son bac, il est orientĂ© Ă l’Ecole normale supĂ©rieure en 1975, donc destinĂ© Ă une carriĂšre d’enseignant. NĂ©anmoins, Djibril M’Bodge a commencĂ© les Ă©tudes dans l’Ă©tablissement, mais disait Ă qui veut l’entendre que son sĂ©jour est temporaire. Comme s’il prĂ©disait l’avenir. La mĂȘme annĂ©e, il entre, sur concours, au Cesti de Dakar, en compagnie de son ami Baba DagamaĂŻssa. Il y sortira trois ans plus tard, avec des temps de stages au quotidien national L’Essor en 1976 et Ă la RTI en 1977.

Nanti du diplĂŽme du Cesti, spĂ©cialitĂ© audiovisuelle, Djibril M’Bodge retourne au pays et intĂšgre la Radio Mali en juillet 1978, aprĂšs un passage Ă l’Institut Français de Presse de Paris XI, et six mois au Centre audiovisuel de MontrĂ©al au Canada.

Ses tùches à Bozola : les reportages, la préparation et la présentation du journal parlé.

Avec ses compagnons d’infortune, Baba Daga, Lamine Coulibaly, AĂŻssata CissĂ© et autres, il accompagne la naissance d’un bĂ©bĂ© Ă Bozola, la tĂ©lĂ©vision nationale, qui Ă©met pour la premiĂšre fois le 22 septembre 1983, grĂące au guide de la Jamahiriya libyenne, Mouammar Kadhafi.

Djibril M’Bodge devient le premier rĂ©dacteur en chef de la tĂ©lĂ©, prĂ©sentateur attitrĂ© du journal tĂ©lĂ©visĂ© et correspondant permanent de RFI Ă Bamako. Deux ans aprĂšs, il est propulsĂ© au poste de directeur des informations de la tĂ©lĂ©. En 1985, il quitte les services de RFI pour Africa N°1 et ce, durant dix ans.

Trois ans aprĂšs la rĂ©volution du 26 mars et l’avĂšnement de la dĂ©mocratie pluraliste, le prĂ©sident de la RĂ©publique Alpha Oumar KonarĂ© avait besoin de ses compĂ©tences pour animer sa cellule de communication. Mais une telle fonction, en termes d’occupation et de temps, est incompatible avec un poste de correspondant. Le prĂ©sident Alpha a mis la forme. Il en parla Ă Oumar Bongo afin d’Ă©viter une animositĂ© entre son ainĂ© et lui. Le vieux Gabonais donne son accord et les choses s’accĂ©lĂšrent. Djibril M’Bodge quitte la station panafricaine en 1995 pour Koulouba. Cinq ans plus tard, en 2000, il dĂ©missionne pour exprimer sa dĂ©sapprobation face Ă une nomination qui le mettait sous les ordres d’un novice de la communication.

Jusqu’en 2004 il n’avait aucune fonction, aucune occupation Ă l’Ortm. Heureusement que le prĂ©sident Amadou Toumani TourĂ© le rĂ©cupĂšre pour l’envoyer Ă l’ambassade du Mali Ă Addis Abeba comme conseiller Ă la communication. AprĂšs six ans dans la capitale Ă©thiopienne, Djibril M’Bodge regagne le pays en 2010, oĂč il plongera une fois de plus dans un chĂŽmage technique jusqu’Ă sa retraite en 2015.

Face Ă face avec Senghor

Ce qui aurait dĂ» ĂȘtre pour Djibril M’Bodge un Ă©chec, un fiasco, un cauchemar, est finalement devenu l’un de ses meilleurs souvenirs. Encore Ă©tudiant au Cesti en 1976, son directeur de l’Ă©poque, Amadou Thiam, lui confia l’interview du prĂ©sident sĂ©nĂ©galais LĂ©opold SĂ©dar Senghor. L’entretien devrait se passer en direct sur la radio nationale, depuis le palais prĂ©sidentiel. Pour la premiĂšre fois, ses pieds ont tremblĂ©. Parce que lui, Djibril M’Bodge, savait qui est Senghor : prĂ©sident d’un grand pays comme le SĂ©nĂ©gal, homme d’Etat, un grand intellectuel, acadĂ©micien. Donc, il s’est dit que la premiĂšre rĂ©ponse de LĂ©opold SĂ©dar Senghor le bloquerait totalement et l’entretien serait un fiasco. Devant un tel complexe teintĂ© de frayeur, qu’est ce qu’il faut faire ? Djibril se rappelle encore de la maniĂšre dont il a pris son courage Ă deux mains pour relever un dĂ©fi qui s’offrait Ă lui. RĂ©cit : “Ce jour, j’Ă©tais perdu dans un cyclone de peur, d’incertitude et de complexe. A cƓur vaillant rien d’impossible, je me suis ressaisi en ayant Ă l’esprit que seuls les grands Ă©vĂ©nements font les grands journalistes. ArrivĂ© au palais prĂ©sidentiel, je rĂ©alise l’interview avec une dextĂ©ritĂ© extraordinaire. De retour Ă la radio, mon directeur me fĂ©licite et m’encourage. Ce jour a Ă©tĂ© un dĂ©clic pour ma carriĂšre. Rien d’autre ne pouvait m’effrayer. Je profite d’ailleurs pour Ă©voquer l’un de mes meilleurs souvenirs aussi. C’est l’entretien que le prĂ©sident Thomas Sankara m’a accordĂ©Â Ă Ouagadougou lors d’un sommet de la Ceao, en 1986. Malheureusement, un an aprĂšs, il sera assassinĂ©. Cela m’a beaucoup marquĂ© dans ma carriĂšre de journaliste “.

Autre bon souvenir, c’est la couverture mĂ©diatique, en 1992, du procĂšs crimes de sang, du gĂ©nĂ©ral Moussa TraorĂ©, de son gouvernement et des membres du Bureau exĂ©cutif central (BEC). C’est un procĂšs qui a rassemblĂ© des dizaines de journalistes Ă©trangers Ă Bamako. Mais la radio Africa N°1 s’est rĂ©servĂ©e d’envoyer un reporter pour couvrir l’Ă©vĂ©nement, parce que les responsables de la station panafricaine ont estimĂ© qu’avec la prĂ©sence sur place de Djibril M’Bodge, Africa N°1 sera au cƓur de l’Ă©vĂ©nement. Effectivement, tout s’est bien passĂ©.

Nous avons encore en mĂ©moire ses commentaires Ă©mouvants sur Mme le procureur gĂ©nĂ©ral Manassa Dagnoko. Celle-ci venait de faire un rĂ©quisitoire de cinq heures d’horloge pour assoir son accusation contre Moussa TraorĂ© et autres.

Cette marge de confiance et de considération de ses anciens collaborateurs de la radio Africa N°1 a beaucoup marqué notre héros.

La carriĂšre de Djibril M’Bodge fut aussi parsemĂ©e d’embĂ»ches. En plus des sanctions disciplinaires Ă l’interne, il s’est dit injustement frappĂ© en 1989 par une dĂ©cision en haut lieu, qui demandait son exclusion de la Fonction publique. Et cela suite Ă un reportage sur le Maroc. Les autoritĂ©s algĂ©riennes se sont plaintes de l’Ă©lĂ©ment diffusĂ©. Mais, son ministre de tutelle, Mme SidibĂ© AĂŻssata CissĂ©, s’est opposĂ©e Ă cette dĂ©cision et a prĂ©fĂ©rĂ© quitter le gouvernement. MalgrĂ© tout, Djibril M’Bodge n’Ă©chappera pas. Il Ă©copera d’une suspension de six mois. Cet incident fait partie des mauvais souvenirs de sa carriĂšre de journaliste.

Les anecdotes

Bougies secourables : On ne saurait faire trois dĂ©cennies dans une boite comme l’Ortm sans avoir des anecdotes. Djibril M’Bodge se rappelle comme si c’Ă©tait hier, avoir prĂ©sentĂ© le journal Ă la radio avec la lumiĂšre de bougies allumĂ©es pour la circonstance. Cela se passait chaque fois qu’il y avait coupure de courant. Le studio Ă©tait alimentĂ© par la batterie, les Ă©metteurs connectĂ©s au  groupe Ă©lectrogĂšne. L’auditoire ignorait tout des remues mĂ©nages dans la cabine. Il savourait le journal sans se rendre compte que le gĂ©nĂ©rique Ă©tait souvent mis Ă profit pour rallumer des bougies qui s’Ă©teignaient en arrangeant les feuilles du journal parlĂ©.

On exĂ©cute : Avec le temps, la passion du mĂ©tier est devenue la passion du service public Ă Bozola. Il se rappelle aussi qu’un jour, au moment oĂč il cherchait un moyen de programmer une longue interview du prĂ©sident Moussa TraorĂ©, son directeur (aujourd’hui un homme politique), est venu lui dire qu’avec le prĂ©sident, on ne rĂ©flĂ©chit pas, mais on exĂ©cute. C’est une façon de dire que la radio et la tĂ©lĂ© d’Etat ont leurs exigences.

C’est lĂ oĂč Djibril M’Bodge pense qu’un journaliste peut frĂ©quenter les politiciens, mais ne doit pas ĂȘtre un homme politique. C’est pourquoi, il n’a jamais militĂ© dans un parti politique.

Bruits de bottes : Autre anecdote, le 26 mars 1991, tranquillement couchĂ© Ă la maison, aux environs de 4 heures du matin, des militaires armĂ©s sont venus taper Ă sa porte. Avant qu’il ne comprenne, Djibril M’Bodge dit avoir perdu son sang-froid. Parce que la situation Ă©tait confuse, et apercevoir des militaires armĂ©s n’Ă©tait pas quelque chose de rassurant. AprĂšs les salutations d’usage, le chef de l’opĂ©ration l’informa qu’ils sont venus le chercher sur ordre de feu Kafougouna KonĂ©. Et cela pour rĂ©aliser la premiĂšre interview du prĂ©sident du Conseil de rĂ©conciliation nationale, le lieutenant-colonel Amadou Toumani TourĂ© qui s’est emparĂ© du pouvoir. Avec ces propos, il a retrouvĂ© ses esprits et son courage. En cours de route, il tentait par tous les moyens de vaincre la peur et construisait dans sa tĂȘte le questionnaire.

L’honneur de trop ? : ArrivĂ© Ă l’Ortm, Djibril M’Bodge s’installe avant l’arrivĂ©e d’ATT. Mais pas dans la tranquillitĂ©, parce que les commandos parachutistes, trĂšs excitĂ©s, cherchaient plutĂŽt Ă Â sĂ©curiser les lieux. Ils se passaient des grenades, des cartouches de balles. Tout cela dans une atmosphĂšre tendue. Il s’est posĂ© la question de savoir s’il n’y laissera pas sa peau ? Entre temps, ATT et tout son cortĂšge arrivent pour la premiĂšre interview qu’il a eu l’honneur de faire avant mĂȘme qu’il ne lise, Ă 6 heures du matin Ă la radio nationale, le premier communiquĂ© qui a consacrĂ© la chute du rĂ©gime de Moussa TraorĂ©.

La magie des Ntic

La rĂ©volution de la technologie et du numĂ©rique constitue le seul facteur pour comprendre qu’on ne saurait faire une comparaison entre le passĂ© et le prĂ©sent Ă l’Ortm.

Dans le temps, les journalistes n’Ă©taient pas habillĂ©s, contrairement Ă aujourd’hui. Le groupe des Lamine Coulibaly, Baba Daga, Baba DjourtĂ© et Djibril M’Bodge Ă©tait constituĂ© de vrais copains qui se rivalisaient dans la convivialitĂ©. Ils passaient ensemble au grand marchĂ© pour se payer des costumes Ă la friperie. Ils les repassaient pour ensuite les placer dans un coin du bureau. Le soir, au moment de prĂ©senter le journal tĂ©lĂ©visĂ©, l’orateur du jour ĂŽtait seulement son boubou, pour se brayer sur le pantalon du Bazin.

Comment cela pouvait-il passer inaperçu? Djibril M’Bodge dit que seuls le costume et la cravate Ă©taient visibles, le bas Ă©tait cachĂ© par la table. Autre particularitĂ© Ă leur temps, depuis le matin le journaliste qui devrait prĂ©senter le journal se mettait Ă la tĂąche pour Ă©viter de perdre le bout du fil, au moindre geste. Aujourd’hui, avec la tĂ©lĂ© prompteur (ils lisent le texte sur une bande qui dĂ©file devant leurs yeux), les jeunes ne fournissent pas assez d’effort. C’est pourquoi d’ailleurs, certains ont des difficultĂ©s pour lire un communiquĂ© tombĂ© en plein journal.

Depuis le 31 DĂ©cembre 2015, Djibril M’Bodge a fait valoir ses droits Ă la retraite. Mais, il est convaincu que le journaliste est comme ce mĂ©decin, cet ingĂ©nieur, ce vĂ©tĂ©rinaire qui se promĂšnent avec leurs expĂ©riences, et qui peuvent les partager Ă tout moment et partout oĂč ils passent. Pourvu qu’ils soient mis en valeur.

Il consacre son temps aux cours de journalisme qu’il dispense Ă l’Ispric, Ă regarder la tĂ©lĂ©, et Ă frĂ©quenter la mosquĂ©e. C’est quand mĂȘme regrettable, sinon incomprĂ©hensible que Djibril M’Bodge ne soit pas retenu pour diriger ou occuper un poste Ă la Haute AutoritĂ© de la Communication (HAC). Les choix du prĂ©sident de la RĂ©publique ou de l’AssemblĂ©e nationale auraient dĂ» porter sur lui, eu Ă©gard Ă son expĂ©rience et au fait qu’il a consacrĂ© toute sa vie Ă la radio et Ă la tĂ©lĂ©. Dommage !

Cependant, deux faits l’ont socialement marquĂ©s et demeurent un rĂ©confort moral qu’il n’oubliera jamais : en 2015, Bally Idrissa Sissoko, Ă l’Ă©poque directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ortm, lui a fait l’honneur de l’envoyer Ă la Mecque.

DeuxiĂšmement, rĂ©cemment quand il Ă©tait malade, l’ancien Premier ministre, Modibo KeĂŻta, l’a Ă©vacuĂ© en Tunisie pour y suivre un traitement digne de ce nom.

Au moment de le quitter le doyen Djibril M’Bodge a tenu Ă nous donner un conseil en citant une pensĂ©e d’Einstein “N’essayez pas d’ĂȘtre un homme Ă succĂšs, essayez plutĂŽt d’ĂȘtre un homme qui a de la valeur”.

O. Roger Sissoko