Il y a un an jour pour jour disparaissait notre confrère de l’hebdomadaire Le Sphinx. Un peu plus d’un an, toujours aucune nouvelle de lui. Est-il en vie ? Est-il détenu quelque part dans le plus grand secret ? Que de mystère depuis cette fatidique soirée où Touré a disparu.

Touré dérangeait-il quelqu’un ?

Aujourd’hui, tout porte à croire que Birama Touré (Bruno pour les intimes) a été expressément rayé de la circulation pour des raisons qu’on ignore jusqu’à présent. A titre de rappel, juste après sa disparition, le ministre de la communication, au moment des faits, avait fait entendre aux journalistes que le gouvernement était très mobilisé afin que la vérité s’éclate. Maitre Mamadou Ismael Konaté, l’actuel ministre de la Justice garde des Sceaux était très engagé aux côtés des proches de la victime. Mais depuis qu’il a été nommé à ce poste, ce brillant avocat qui faisait naitre une lueur d’espoir chez les proches du disparu n’en a plus fait mention. Pire le dossier semble être l’un de ses derniers soucis. Pourtant sa nouvelle fonction devrait en principe aider à faire avancer les choses.

Cette attitude des choses laisse présager le pire. Sinon comment comprendre ce silence autour de la disparition du journaliste et le peu d’engouement autour la question bien que la presse malienne avait exigé, en janvier dernier, une accélération de l’enquête. Des proches de Birama Touré ainsi que la presse malienne, n’arrivent toujours pas à comprendre sa disparition du moment où il ne dérangeait personne, même s’il a fait ses preuves auprès du sulfureux – pour quelques personnalités publiques – hebdomadaire d’investigations Le Sphinx. D’après certaines indiscrétions que nous tentons de vérifier, Birama se serait trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment pour ses bourreaux, mais au bon endroit et au bon moment pour le journaliste.

Une chose est sûr, le peu d’intérêt que porte les autorités à cette disparition ne rassure ni la famille du disparu mais aussi la grande famille de la presse malienne. Affaire à suivre

Amadingué Sagara