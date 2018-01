Avec le quitus de la Haute autorité de la communication (HAC), TNTSAT AFRICA est la première société et la seule à diffuser et à distribuer en même temps la Télévision numérique terrestre (TNT) au Mali.

La course pour l’acquisition de l’autorisation de diffusion et de la distribution de la TNT à Bamako a pris fin le mardi 23 janvier 2018. Après un premier dépouillement déclaré infructueux, il y a de cela un mois environ, le verdict de la HAC est allé en faveur de la Télévision numérique terrestre par satellite (TNTSAT AFRICA) du groupe Africable Télévision et de TNT-Mali du groupe Klédu.

Tout en jetant son dévolu sur TNTSAT-AFRICA, le président de la HAC, Fodié Touré l’a qualifiée de « pionnière » dans le domaine tout en l’invitant à combler les attentes placées en elle.

Si TNT-Mali du groupe Klédu est dans la diffusion des images de télévision à travers Malivision, l’honneur revient à la société TNTSAT-AFRICA d’être non seulement dans la diffusion mais aussi la distribution de la TNT à Bamako.

Implantée depuis le 12 juin 2015 en prévision du passage de l’analogique au numérique préconisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT), TNTSAT dispose de sa propre plateforme technique de diffusion. Il s’agit d’un téléport ultramoderne, le premier du genre en Afrique au sud du Sahara, qui couvre de la Mauritanie au sud de Madagascar. Cela veut dire sa diffusion couvre la presque totalité du continent.

Pour ses activités, TNTSAT AFRICA a construit à Bamako, le premier téléport privé, qui opère sur satellite SES4, dans les normes prescrites par l’UIT et l’Uémoa : le MPEG4. Dans sa politique de mettre de l’ordre dans le paysage audiovisuel de notre pays, la HAC avait déjà certifié et autorisé les droits de diffusion de TNTSAT le 24 octobre 2017. L’instance malienne de régulation avait en outre autorisé 8 fréquences de télévisions privées à émettre en numérique. Ces fréquences s’ajoutent à celles délivrées à Africable Télévision et Liberté TV autorisées d’office en plus de la télévision nationale ORTM et TM2.

En tant que société visionnaire, qui travaille dans le numérique depuis une vingtaine d’années dans le cadre Multicanal, une société du groupe Africable Télévision, TNTSAT AFRICA est en train de déployer sur le terrain des relais terrestres. En plus, elle est dans la conception de décodeurs « Coumbo ». Plus de 70 000 exemplaires de ces décodeurs sont déjà, fabriqués et vendus à travers le Mali et l’Afrique.

Direction communication/Marketing

TNTSAT-AFRICA

