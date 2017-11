La Fondation Tuwundi a présenté les résultats issus de son étude de monitorage genre dans les médias au Mali. Des résultats qui relèvent la faible représentativité des femmes dans la communication mais surtout leur quasi-absence dans les postes de responsabilité.

La Fondation Tuwindi en partenariat avec FreePress Unlimited, a réalisé une étude de monitoring genre dans les médias au Mali afin de produire des données factuelles sur la représentation et la représentativité des femmes et des hommes dans les médias. Les résultats de l’étude ont été présentés ce 13 novembre 2017 à l’hôtel de l’ Amitié de Bamako en présence du directeur exécutif de Tuwindi, Tidiane Togola, de Ramata Diaouré, experte en genre et du représentant du CNDIFE et celui de la Maison de la Presse.

Basée sur une approche quantitative et qualitative, l’étude a comparé représentativité des hommes et des femmes sur leur fréquence dans les diffusion des nouvelles et débats, leur fréquence dans le volume de couverture, la fréquence de l’espace accordé aux hommes et aux femmes dans les nouvelles et les débats , la proportion des femmes et des hommes qui animent les nouvelles et les débats etc.

Malheureusement il apparaît de manière criarde que les femmes sont sous représentées dans les postes de prise de décision et peu représentatives dans les débats.

Les résultats de l’étude menée par la fondation Tuwindi offre l’opportunité aux organisations faîtières de la presse, aux professionnels des médias, à la société civile et aux partenaires nationaux et internationaux mais surtout au ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille de mener un plaidoyer pour corriger cette insuffisance et encourager la promotion du genre dans toute la sphère de la profession.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

