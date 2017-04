Le forum de la presse a reçu, cette semaine, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC). Le débat portait sur la situation actuelle de la presse, dont certains sont en situation illégale. Notamment des radios et des télévisions. Le plateau était bien animé avec la participation des journalistes en l’occurrence Alexis KALAMBRY, Chahana TAKIOU et Bakary CISSE avec Fodié TOURE, invité du plateau.

Depuis l’avènement de la démocratie, le nombre des médias ne cesse de s’accroitre. La radio, la presse écrite et récemment la télévision. La liberté d’expression est garantie. Toutefois, cette explosion a toujours été accompagnée par des problèmes. Aujourd’hui, 47 radios privées sont en voie de fermeture. C’est-à-dire le retrait de service à ces dites radios. Interrogé par les trois journalistes, ci-dessus cités, le président de la HAC va droit au but.

En effet, Fodié TOURE affirme que les 47 radios dont il est question seront fermées car, soutient-il, ces radios sont des ” radios pirates“. Ainsi, ces radios émettent sur la base des arrêtés ministériels ou des autorisations provisoires. Elles sont partout au Mali. M. TOURE avance que ces presses orales sont non seulement irrégulières mais aussi qu’elles brouillent les signaux des travaux publics, de la sécurité, de l’aéroport et surtout des radios régulières. Alors, il se demande pourquoi laisser les radios irrégulières émettre au détriment de celles régulières. Ce n’est pas tout. Les conséquences de la typologie des médias pèsent aussi sur toutes les radios qui ne respectent pas leurs typologies d’engagement.

En effet, toute radio créée comme radio non commerciale ne doit aucunement embarrasser le programme d’une radio commerciale. Ces radios menacées auraient épuisé tous les délais qui leurs ont été accordés par la HAC.

Outre, le nuage pèse aussi sur des télévisions privées irrégulières.

Certes, Africable et Liberté TV semblent les deux télévisions privées à avoir l’autorisation d’émettre. Donc toutes les autres TV sont menacées d’être fermées dans les jours à venir.

Par conséquent, ces deux chaînes signeront une convention avec la HAC pour achever leurs procédures légales. Quant aux autres chaînes, elles ne pourront se régulariser que par l’appel à la candidature de la HAC.

Tous les promoteurs, existants ou potentiels, sont libres de poser leurs candidatures. Et il n’est pas évident que ceux existants puissent gagner au profit de ceux qui ne se sont pas encore installés.

Selon le président de la HAC, toutes les télévisions qui sont dans cette situation seraient fermées.

Par ailleurs, toute la presse était au bout des lèvres. Ainsi, il a été question de la presse écrite. A ce niveau, on enregistre moins d’irrégularité. Par contre les textes d’autorisation sont mis en cause. En conséquence, ils feront l’objet de la relecture lors de la session de la HAC.

De plus, nonobstant le nombre de plus en plus croissant de la presse en ligne, elle n’est encore régie par aucun texte, tant au Mali que dans la sous-région.

La Haute Autorité de la Communication est un organe de régulation indépendant créé par l’ordonnance du 21 janvier 2014. Elle a pour mission de réguler, d’assurer le fonctionnement de l’espace médiatique du Mali sur tous les plans. Dès sa mise en place, elle a tenu à former son personnel pour affronter le vaste chantier qui l’attend. Pour travailler efficacement, le président dit avoir bénéficié le soutien logistique et matériel de l’Etat et l’accompagnement de la presse d’où la volonté de celle-ci de faire connaître la HAC. A cet égard, il a salué son invitation sur le plateau du forum de la presse.

La meilleure solution, dans toute cette histoire, c’est de se conformer à la loi en vigueur. Car, dit-on, nul n’est au-dessus de la loi.

Yacouba TRAORE

Stagiaire