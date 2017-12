Après sa brillante élection au poste de secrétaire général lors du sixième Congrès de The African Editors Forum (TAEF) ou Forum des Editeurs Africains en français, les 22 et 23 novembre 2071, à Johannesburg, en Afrique du Sud, notre compatriote et confrère Makan Koné, a rendu visite au premier responsable de la Communication du Mali, Arouna Modibo Touré, Ministre de l’Economie numérique et de la communication, le 4 décembre 2017. «La visite de courtoisie avait pour but de venir informer le Ministre Touré de vive voix de mon élection au poste de secrétaire général du Taef. On n’est venu l’informer, avant de nous voir dans d’autres circonstances. A travers lui aussi, remercié le gouvernement dont le soutien et l’accompagnement n’ont pas fait défaut dans le soutien de ma candidature. Lui dire enfin qu’on compte sur lui en tant qu’ami et premier responsable de la presse et au gouvernement pour notre accompagnement afin de réussir notre mission», a déclaré Makan Koné.

Très honoré de la démarche entreprise par le nouveau secrétaire général du Taef, le Ministre de l’Economie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré, a dit : «Cela ne me surprend guerre de vous voir au département juste après votre élection par vos pairs. C’est un honneur pour le Mali entier de voir qu’un de ses fils occupe un tel poste stratégique sur l’échiquier continental. Cette consécration de Makan Konaté nous invite à redoubler d’efforts pour mieux faire au niveau de la presse tant au Mali que sur le plan continental. De notre côté, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner pour relever les défis multiples qui attendent», indique Arouna Modibo Touré.

Rappelons que le Forum des éditeurs africains a été crée en 2003. Il regroupe des éditeurs de tous les Etats Africains et travaille dans le sens du respect de la liberté de la presse.

Hadama B. Fofana

