Le nouveau ministre de l’Economie Numérique et de la Communication s’appelle Harouna Modibo Touré. Jusqu’à sa nomination, il était le Président Directeur Général du Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-Mali), après avoir successivement occupé avec brio le poste de Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et passé plusieurs années comme responsable des finances et de la comptabilité de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT). Détenteur d’une Maîtrise en Sciences Economiques et de Gestion d’Entreprise qu’il a décrochée en 1996 à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et d’un Master en Gestion Publique et Management à Sciences-Po à Paris en France, Harouna Modibo Touré est un innovateur dans l’âme. Il a marqué son emprunte partout où il passé depuis les études primaires. En tout cas, ses désormais ex-collègues du PMU-Mali ne diront pas le contraire. Une boîte qu’il a tirée des lambeaux pour le hisser à son niveau actuel.

La quarantaine révolue, le nouveau ministre de l’Economie Numérique est en terrain connu en sa qualité d’ami et confident de beaucoup de journalistes. En le choisissant pour remplacer Me Mountaga Tall, IBK et son nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ne pouvaient trouver mieux. Papou Touré comme l’appellent affectueusement ses parents et amis pourra donner l’impulsion nécessaire à la communication gouvernementale. Et les nombreuses innovations qu’il compte apporter dans le secteur de la communication, l’aideront dans ce sens car il arrive avec de nombreuses idées en bandoulière.

MAD