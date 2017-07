Une quinzaine des journalistes (de la presse écrite et audiovisuelle) ont bénéficié mercredi dernier à la maison de la presse, d’une formation de sensibilisation pour une meilleure diffusion des données statistiques.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Harouna Koné, directeur général de l’Institut National de la Statistique (INSTAT), en présence de M. Zima Diallo, statisticien (principal conférencier) et plusieurs membres de l’INSTAT.

L’atelier organisé par l’institut national de la statistique vise à former 30 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle dans le domaine des données statistiques en vue d’une meilleure visibilité auprès de l’opinion publique.

Au cours de la journée, les trois principales enquêtes utilisées par l’INSTAT pour produire les données statistiques ont été présentées aux participants.

Il s’agit notamment, de l’enquête nationale nutritionnelle de type ‘’SMART’’ qui permet d’avoir le niveau des indicateurs de malnutrition des enfants de moins de 5 ans au Mali et, par région administrative et milieu de résidence ; l’enquête modulaire et permanent au près des ménages communément appelée ‘’EMOP’’ qui couvre, entre autres les besoins de l’éducation, de la santé, de l’emploi, des dépenses de consommation des ménages, de la sécurité alimentaire, de la migration.

Les journalistes ont retenu également l’enquête par grappes à indicateurs multiples ‘’MICS’’ qui porte sur la situation spécifique des femmes et des enfants dans notre pays, couvrant les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement…

Dans son intervention, M. Koné, DG de l’INSTAT a expliqué que le présent atelier à travers les trois thématiques citées va permettre aux hommes de médias de communiquer  l’information utile aux grands publics « il s’agit aussi de permettre aux journalistes de s’approprier des différentes publications de l’INSTAT pour transmettre les informations de la façon la plus adaptée», a-t-il ajouté.

Selon le directeur de l’INSTAT, les données statistiques acquièrent tous leurs intérêts si elles sont utilisées pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en place des politiques, des programmes et des projets de développement. De même qu’une bonne diffusion des données statistiques a non seulement une grande influence sur les prises de décision à tous les niveaux, mais aussi, elle contribue à capter l’attention du public et à aider les populations à saisir les opportunités pour mieux orienter leurs actions. « C’est pourquoi, il y a lieu d’accorder une attention particulière à leur diffusion par des techniques et des outils appropriés selon les cibles à atteindre », a commenté M. Koné.

Aussi, dira le DG de l’INSTAT, l’utilisation des données statistiques dans les reportages et dans les problèmes économiques, de santé ou d’éducation permet de donner plus de crédit aux articles. « C’est pourquoi, cette journée vise également à préparer les hommes de médias à l’atelier technique producteur et utilisateur des données statistiques dénommée statistique et relations publiques que l’INSTAT compte organiser très prochainement » conclura M. Koné en guise de conclusion.

Signalons que l’institut national de la statistique est l’organe central chargé de la production et de la diffusion des statistiques officielles au Mali. Ces données statistiques couvrent non seulement les besoins vastes et suffisamment détaillés de la population, mais aussi ceux des autorités et des milieux d’affaires pour la formulation des politiques.

Djibril Kayentao