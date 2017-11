Suite à des agressions et des menaces à l’endroit des journalistes sportifs, l’Association des journalistes sportifs du Mali « AJSM » a organisé hier une assemblée générale extraordinaire à la Maison de la presse pour informer l’opinion nationale et prendre des dispositions contres ces pratiques. Cette assemblée générale extraordinaire était présidée par le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, qui avait à ses côtes Dramane Aliou Koné, président de la Maison de la presse.

La crise que traverse le football malien, n’a pas épargné les journalistes sportifs. La semaine dernière, deux d’entre eux ont été victimes d’agression et de menaces de la part des supports. « Bouakar Traoré de la radio Dakan qui a reçu au niveau de sa radio la visite d’une trentaine de supporters pour dénoncer le fait que Bouakar Traoré insulte leurs dirigeants sur les antennes. Bourama Camara dit Boura Pélé de la radio Djekafo a lui aussi reçu à son domicile la visite d’une quarantaine de supporter en moto qui ont saccagé sa maison en détruisant son climatiseur, son robinet et son antenne parabolique » a informé Oumar Baba Traoré, président de l’AJSM.

Pour ces faits, une plainte a été déposée pour situer les responsabilités de ceux qui saccagé le domicile de Bourama Camara. Profitant de cette occasion, le bureau exécutif de l’AJSM a « condamné ces actes barbares, et promet de ne pas s’arrêter en si bon chemin dans cette affaire ». « Cette fois-ci, nous sommes décidés, nous voulons que cette enquête aboutisse et qu’on puisse arrêter les coupables et les traduire devant la justice. On promet que les journalistes ne seront plus agressés » a laissé entendre M. Traoré

Le président de l’AJSM a reconnu que le comportement déviant de certains journalistes sportifs est à la base de ces menaces et agressions. « Tous ceux que nous faisons ne sont pas bien, il y’a des journalistes qui prennent position, et insultent tant sur les émissions que sur les réseaux sociaux » a reconnu le président de l’AJSM.

Moctar Dramane Koné

Commentaires via Facebook :