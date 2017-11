Arona Diouf, lauréat journaliste, Nicole Diedhiou, lauréate technicienne, Marie-Solange Poinsot, mère de Ghislaine Dupont, Christophe Bigot, Ambassadeur de France et Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde.

Quatre ans jour pour jour après l’assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, à Kidal dans le Nord du Mali, RFI a attribué ce jeudi 2 novembre la quatrième « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon », créée en 2014 par France Médias Monde, à Arona Diouf, jeune journaliste, et Nicole Diedhiou, jeune technicienne radio, à Dakar, au Sénégal.

Dans l’esprit de transmission qui anime cette Bourse, les lauréats ont reçu leur prix des mains de leurs prédécesseurs béninois de l’édition 2016, Cécile Goudou et Didier Guedou, en présence de Marie-Solange Poinsot, mère de Ghislaine Dupont, d’Apolline Verlon, fille de Claude Verlon, et de Sidi Mohamed Dicko, lauréat technicien malien de la première édition.

Autour de Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, et Cécile Mégie, Directrice de RFI, la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités françaises et sénégalaises parmi lesquelles Son Excellence Monsieur Christophe Bigot, Ambassadeur de France à Dakar, et Monsieur Racine Talla, Directeur général de la RTS. Plusieurs amis et collègues membres de l’Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont également fait le déplacement au Sénégal à cette occasion.

Les deux lauréats ont été désignés après deux semaines d’un stage dispensé par l’Académie France Médias Monde à Dakar, en partenariat cette année avec la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise), auprès de 10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens préalablement sélectionnés parmi plus de 100 dossiers de candidatures reçus. Un diplôme a été remis à chacun d’eux. Les deux lauréats de la Bourse sont invités à Paris pour suivre une formation intensive en février 2018, à la fois en immersion à RFI, et au sein des établissements partenaires de la Bourse : l’Ecole de journalisme de Sciences Po pour le lauréat journaliste, et le centre de formation de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) pour le lauréat technicien.

Arona Diouf, 34 ans, est titulaire d’un diplôme supérieur en journalisme du Centre d’Etude des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI-Dakar). Il est actuellement journaliste à la RTS où il est chef du « Desk » Education. Le jury l’a distingué pour la qualité de l’écriture de son reportage « La souffrance des victimes de la fistule obstétricale face à une société peu tolérante » ainsi que pour le choix et la force des témoignages.

Nicole Diedhiou, 23 ans, est titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur en Création et Management de Produits Multimédias (ISEP-THIES). Elle est actuellement étudiante en Licence professionnelle en création multimédia à l’Université Alioune Diop de Bambey. Le jury l’a distinguée pour sa maîtrise de la réalisation, du montage et du mixage du reportage « Témoignages autour de la polygamie au Sénégal ».

Le jury était présidé par Yves Rocle, adjoint à la Directrice de RFI chargé de l’information Afrique, et composé de Denis Chastel, Responsable des techniciens de reportage de RFI, Bruno Burtre, Directeur délégué à l’enseignement, à la formation et au conseil de l’INA, Vincent Hugeux, enseignant à l’Ecole de journalisme de Sciences Po et Grand Reporter au magazine l’Express, Guillaume Thibaut, Envoyé Spécial Permanent de RFI au Sénégal, et Issa Sall, journaliste et directeur de publication du Nouvel Horizon. Les deux formatrices ayant dispensé le stage à Dakar, Sophie Marsaudon (journaliste et formatrice, Académie France Médias Monde) et Rachel Locatelli (Responsable méthodes et formation radio, RFI), ont également participé aux séances de délibération.

L’édition 2017 de la « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » était organisée en partenariat avec la RTS, l’Ecole de Journalisme de Sciences Po et l’INA. Chaque année, la Bourse se tient dans un pays d’Afrique francophone. Le pays choisi pour l’édition 2018 sera communiqué prochainement.

Programmation spéciale sur les chaînes de France Médias Monde le 2 novembre :

Comme chaque année, à l’occasion de la remise de la Bourse et de la « Journée Internationale de la fin de l‘impunité pour les crimes commis contre les journalistes », RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya proposent une programmation spéciale pour sensibiliser les auditeurs, téléspectateurs et internautes aux conditions de travail des journalistes sur les cinq continents.

