Dans le classement mondial 2017 de la liberté de la presse par Reporters sans frontières, le Mali occupe la 116ème place et gagne six points par rapport à l’année dernière. Ce classement reste cependant muet sur bien des entraves à la liberté de la presse dans notre pays. Outre l’insécurité générale, les menaces et la psychose, des pressions économiques sont utilisées comme arme de dissuasion contre les journalistes pour les empêcher d’exercer normalement leur profession. La disparition d’un journaliste malien est passé comme un fait divers, le Directeur de publication du même journal, le Sphinx a reçu des menaces de mort, et cela est également passé comme fait divers, la coupure des réseaux sociaux dans l’affaire Ras bath et la condamnation à six mois de prison du journaliste Ammy Baba Cissé sont autant d’éléments d’intimidation du pouvoir, qui dissuadent les journalistes et pervertissent la profession. Toutes choses que le rapport du classement mondial sous la bannière de Reporter sans Frontière n’a pas pris en compte. Il appartiendra aux journalistes maliens de s’organiser pour que leurs voix soient entendues par RSF, afin que des abus du pouvoir soient indexés comme ça se doit.

B. Daou

—————————————————————————

Classement mondial de la liberté de la presse 2017

Mali : Assassinats de journalistes, le règne de l’impunité

Le Mali 116ème  au Classement mondial de la liberté de la presse 2017.

Près de quatre ans après l’assassinat des deux journalistes de RFI Ă Kidal, l’enquĂŞte demeure au point mort, en raison notamment des conditions sĂ©curitaires empĂŞchant les enquĂŞteurs de se dĂ©placer sur les lieux du crime. Depuis la crise de 2013, les mĂ©dias maliens sont soumis Ă des pressions officielles, notamment lorsqu’ils souhaitent aborder les questions traitant de la sĂ©curitĂ©. Lors de la prise d’otages au Radisson Blu de Bamako en 2015, la chaĂ®ne nationale avait choisi de diffuser des sĂ©ries tĂ©lĂ©visĂ©es. Depuis 2015, les atteintes Ă la libertĂ© de la presse sont moins sĂ©vères, mais le nord du pays reste un endroit dangereux donc peu accessible pour les mĂ©dias, comme en atteste la prise d’otages de journalistes de l’Office de radiodiffusion tĂ©lĂ©vision du Mali (ORTM) par un groupe touareg en 2014 et le meurtre non Ă©lucidĂ© d’un journaliste Ă Tombouctou en 2015.

Reporters sans Frontières