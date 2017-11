La salle de conférence de la maison de la presse a servi de cadre le mercredi 29 novembre à un point de presse organisé par le comité de soutien à la candidature de M. Makan Koné au forum des éditeurs africains de la presse (Taef). Occasion pour eux d’expliquer les enjeux du poste. C’était sous l’égide de M. Sadou Yattara et le président de la Maison de la presse, M. Dramane Aliou Koné.

Dans ses propos préliminaires, M. Sadou Yattara a indiqué que le forum des éditeurs africains de la presse (Taef) est le plus grand regroupement de la presse africaine. C’est ainsi qu’il a ajouté que notre pays a été bien servi au dernier congrès du Taef avec l’élection de M. Makan Koné ancien président de la Presse et non moins Directeur de publication de l’hebdomadaire « Nouvelle Libération » au poste de secrétaire général . D’après lui, le mandat est d’abord malien, puis ouest africain. Il est ensuite revenu sur l’historique de la création du forum des éditeurs de la presse. Le Taef a été créé pour sensibiliser les journalistes africains au traitement des problèmes africains et de mieux impliquer la presse africaine dans la vie des institutions nationales, sous régionales, régionales et continentale.

Pour sa part, le tout nouveau secrétaire général du taef, M. Makan Koné a affirmé que son dossier a été porté par la maison de la presse. C’est un mandat de deux ans qui nous permettra d’impulser une nouvelle dynamique à la presse de notre pays, explique-t-il. D’après M. Koné, c’est l’image du Mali qu’il faut défendre. Et de poursuivre « mon élection a été favorisée par le dynamisme de la presse malienne ». Le poste de secrétaire général est un poste stratégique, c’est lui qui est chargé d’assurer la communication de l’organisation, a-t-il expliqué. Makan Koné a conclu ses propos par remercier toute la presse malienne et a par la même occasion demander le soutien de tout un chacun.

Abdrahamane Sissoko

