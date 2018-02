Entre la liberté de la presse avec ses incommodités et l’absence de liberté de presse, la démocratie a vite choisi. C’est donc conscient des défis, enjeux et contraintes que le Mail a opté pour cette liberté. Un choix qu’il ne revient à nul de contester puisqu’à jamais fixé dans notre Loi fondamentale. Et c’est le seul choix, avec ses imperfections pour autant perfectibles, qui vaille.

C’est la seule et unique réponse démocratique aux défis auxquels le monde moderne fait désormais face. Et c’est ensemble, dans le respect de nos textes, de la République, de nos valeurs, de soi et de l’autre que nous relèveront les défis au Mali, sur le continent et dans le monde tout entier. Oui au 3 mai, journée Mondiale de la Presse I Au 2 Novembre, journée Internationale contre les violences contre la presse 1 A la Déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l’indépendance des médias 1

Pour autant, le combat reste quotidien, mené au jour le jour par des hommes et femmes au risque de multiples périls, physiques, moraux et mentaux. Mais seuls, ils n’arriveront jamais au résultat attendu. Ils ont besoin de vous ! Nous avons besoin de vous ! Aidez nous à combler vos attentes ! Nous, Femmes et Hommes des Médias Maliens, sommes conscients de l’ampleur de la tâche Conscients de nos faiblesses, des attentes et exigences de nos compatriotes et des citoyens du monde

Conscients des risques et contraintes de la profession

Conscients de l’espoir, estime et souvent incompréhension, et mépris des uns et des autres

Conscients de l’inconstance des hommes et des temps car, perpétuellement haïs et/ou aimés par les mêmes selon leurs concepts, intérêts, croyances…, selon les aléas de gouvernance et des régimes politiques

Conscient de ces crises multiformes, du contexte et de la nécessité d’un esprit critique digne d’une période critique.

Conscients que nous sommes… Vous !

Alors, Nous avons besoin de Vous I Car, sans Vous, rien ne serait possible. Nous ne serions rien sans Vous

Nous avons besoins de Vous pour la construction d’Un Mali nouveau, dans une Afrique Unie et dans un monde prospère

Nous avons besoin de Vous pour défendre la paix, la justice la liberté et raffermir la démocratie dans le monde

Nous avons besoin de Vous pour renforcer la coopération et la solidarité entre les Hommes

Nous avons besoin de votre protection contre la violence sous toutes ses formes dans un monde aujourd’hui, hélas sujet à des actes de populisme et d’extrémisme de plus en plus virulents

Nous avons besoin de votre indulgence pour les fautes que nous commettrons de bonne foi dans notre perpétuelle lutte contre l’injustice et pour la vérité

Nous avons besoin de vos conseils et assistances

Nous avons besoin de vous pour préserver Un Peuple, Un But et Une foi

Nous avons besoin de VOUS pour VOUS aider à aider le monde car…, Vous êtes

Nous et Nous sommes vôtres

Nous vous remercions !

