Le mardi dernier, le Directeur de publication du Bihebdomadaire ‘’Le Pays’’, Boubacar Yalkoué, a été entendu au tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako par le procureur Dramane Diarra et le juge d’instruction Famakan Cissé. Sa convocation fait suite à une publication dans laquelle des témoins indexent ouvertement la Direction générale de la sécurité d’Etat (DGSE) et le fils du président de la République Karim Kéita dans la disparition de notre confrère Birama Touré. Boubacar Yalkoué a été auditionné pendant plus de 3 heures par le procureur et le juge d’instruction. Il est ressorti libre du tribunal sans aucune inculpation. Cependant, le juge lui a notifié qu’il serait désormais sur la liste des témoins dans le cadre de cette affaire.

La Rédaction

